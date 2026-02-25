ARÉNA - PODCASTOK
A Brexitet szimbolizáló illusztráció a brit és az EU-s zászlóval.
Nyitókép: Pixabay

Mától már fel sem engedik a repülőre ezeket az utasokat

Infostart

Az uniós állampolgároknak is kötelező az ETA kiváltása az Egyesült Királyságba való beutazáshoz.

A vízumigénylésre nem kötelezett utazók mától el sem indulhatnak az Egyesült Királyság területére egy ETA (Electronic Travel Authorisation, elektronikus beutazási engedély) nélkül – tette közzé a brit belügyminisztérium.

A légitársaságok nem fogják engedélyezni az utasoknak, hogy ETA, e-vízum vagy más érvényes dokumentum nélkül szálljanak fel a gépek fedélzetére. Egyebek között az Egyesült Államok, Kanada és Franciaország állampolgárainak is szükséges az ETA kiváltása, a teljes lista 85 nemzetiséget számlál.

A kötelezettség minden uniós állampolgárra vonatkozik, így a magyar állampolgárokra is

– olvasható a Konzuli Szolgálat honlapján.

Egy ETA 16 fontba kerül, több utazást is lehetővé tesz, és az útlevél lejáratáig, de legfeljebb 2 évig érvényes. Hozzáteszik, költsége hasonló, mint az USA 40 dollárba kerülő ESTA-ja, illetve az EU által bevezetendő, várhatóan 20 eurós költségű ETIAS-ja.

A brit és az ír állampolgárok, beleértve a kettős állampolgárokat is, mentesülnek az ETA igénylése alól. Ugyanakkor a brit állampolgársággal rendelkezőknek az Egyesült Királyságba történő beutazás során be kell mutatniuk érvényes brit útlevelüket, illetve Certificate of Entitlement-jüket (jogosultsági tanúsítvány). Egyes társaságok a lejárt brit útleveleket is elfogadhatják. Az ETA azoknak is szükséges, akik az Egyesült Királyságban szállnak át repülőgépek között, és közben útlevélellenőrzésen esnek át – olvasható a közleményben.

Mint írják, „könnyen és gyorsan” ki lehet váltani az ETA-t, és a kérelmezők nagy többsége automatikusan, perceken belül megkapja a választ. Ugyanakkor javasolják, hogy az országba látogatók három munkanappal a beutazás előtt igényeljék meg az engedélyt, így időt hagyva arra is, ha további ellenőrzésekre lenne szükség.

A kérelmezőknek választ kell adniuk személyükkel kapcsolatos kérdésekre, illetve biometriai adatokat is meg kell adniuk. A felületen található kérdések a bűnügyi előzményekre is kitérnek – emeli ki a brit belügyminisztérium közleménye.

