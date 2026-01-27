Mostantól részletesen beszámol a szülőknek a Snapchat, hogy kivel és miért beszélt a gyerek

A Snapchat már jó ideje lehetővé teszi a szülőknek, hogy rálássanak a gyermekek kommunikációjára az alkalmazásban, illetve hogyan használják a szolgáltatást. A minap azonban egy új frissítés érkezett – írja a hvg.hu.

Az applikáció mostantól nemcsak azt mutatja meg a szülőknek, hogy kikkel cseveg a gyermekük, de magyarázatot is ad az adott kapcsolat mellé. Így például kiemelheti, hogy a két felhasználónak közös barátai vannak, vagy hogy elmentették egymás elérhetőségét a telefonjukon.

A rendszer azt is jelezheti, ha a gyerek egy osztálytárssal cseveg, amenniyben mindketten csatlakoztak ugyanahhoz a közösséghez.

Ha viszont a csevegő feleknek semmilyen kapcsolata nincs egymással, a Snapchat jelzést küld a szülőnek, hogy kezdeményezzen beszélgetést a gyerekéven.

A cég korábban sok bírálatot kapott amiatt, hogy túl könnyűvé tette a fiatalkorúak számára az idegenekkel való beszélgetést. A probléma már odáig fajult, hogy Új-Mexikó főügyésze pert is indított miatta. A Snapchat álláspontja szerint viszont a mostani kiegészítés „megkönnyítik a szülők számára a gyermek új kapcsolatainak megértését, így biztosak lehetnek abban, hogy olyasvalakivel beszélget, akit az életben is ismer”.

Az említetteken túl az alkalmazás mostantól a korábbinál részletesebb adatokat közöl arról, hogy a gyerek mennyi időt töltött el Snapchatezéssel, illetve milyen funkciókat használt benne. Ilyen lehet például az üzenetküldésre, a kamera és a térkép használatára, vagy épp a rövid videókra szánt idő feltüntetése. Az továbbra is a szülőkön múlik, hogy milyen korlátozásokat szabnak a gyerekeknek.