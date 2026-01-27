ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.62
usd:
321.35
bux:
126663.78
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Snapchat nevű csevegőalkalmazás logója egy telefon képernyőjén.
Nyitókép: Unsplash

Mostantól részletesen beszámol a szülőknek a Snapchat, hogy kivel és miért beszélt a gyerek

Infostart

A felügyeleti lehetőségek frissítésével a szülők innentől kezdve pontosabb képet kaphatnak arról, hogy mit csinált gyermekük az alkalmazásban, illetve kivel tette azt.

A Snapchat már jó ideje lehetővé teszi a szülőknek, hogy rálássanak a gyermekek kommunikációjára az alkalmazásban, illetve hogyan használják a szolgáltatást. A minap azonban egy új frissítés érkezett – írja a hvg.hu.

Az applikáció mostantól nemcsak azt mutatja meg a szülőknek, hogy kikkel cseveg a gyermekük, de magyarázatot is ad az adott kapcsolat mellé. Így például kiemelheti, hogy a két felhasználónak közös barátai vannak, vagy hogy elmentették egymás elérhetőségét a telefonjukon.

A rendszer azt is jelezheti, ha a gyerek egy osztálytárssal cseveg, amenniyben mindketten csatlakoztak ugyanahhoz a közösséghez.

Ha viszont a csevegő feleknek semmilyen kapcsolata nincs egymással, a Snapchat jelzést küld a szülőnek, hogy kezdeményezzen beszélgetést a gyerekéven.

A cég korábban sok bírálatot kapott amiatt, hogy túl könnyűvé tette a fiatalkorúak számára az idegenekkel való beszélgetést. A probléma már odáig fajult, hogy Új-Mexikó főügyésze pert is indított miatta. A Snapchat álláspontja szerint viszont a mostani kiegészítés „megkönnyítik a szülők számára a gyermek új kapcsolatainak megértését, így biztosak lehetnek abban, hogy olyasvalakivel beszélget, akit az életben is ismer”.

Az említetteken túl az alkalmazás mostantól a korábbinál részletesebb adatokat közöl arról, hogy a gyerek mennyi időt töltött el Snapchatezéssel, illetve milyen funkciókat használt benne. Ilyen lehet például az üzenetküldésre, a kamera és a térkép használatára, vagy épp a rövid videókra szánt idő feltüntetése. Az továbbra is a szülőkön múlik, hogy milyen korlátozásokat szabnak a gyerekeknek.

Kezdőlap    Tech    Mostantól részletesen beszámol a szülőknek a Snapchat, hogy kivel és miért beszélt a gyerek

gyermekvédelem

alkalmazás

snapchat

csevegés

szülői felügyelet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyulay Zsolt: felejthetetlen hangulat lesz a téli olimpián, bízhatunk magyar pontszerzésekben

Gyulay Zsolt: felejthetetlen hangulat lesz a téli olimpián, bízhatunk magyar pontszerzésekben
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a Sándor-palotában tartott eskütétel után az InfoRádióban azt mondta, a 15 magyar résztvevő közül az Eb-bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó párosnak és a rövid pályás gyorskorcsolyázóinknak van a legnagyobb esélyük arra, hogy pontszerző helyen végezzenek a február 6-án kezdődő milánói-cortinai játékokon.
Kovács Erik: a mi éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás

Kovács Erik: a mi éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás

Grönland extrém módon olvad, a nyári hőmérsékletben 8-10 Celsius-fokos anomáliák vannak. A 2040-es években már tízből egy esztendőben jégmentessé válik nyaranta a sarki terület – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek

Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek

A hétfő este kihirdetett kormányhatározatból derült ki, hogy mennyibe is kerülhet éves szinten a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatása, amely dolgozónként biztosít 1 millió forintot lakhatási célokra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás

Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás

&quot;Hogy érdemben lassítsuk a jelenlegi folyamatokat, nem a koronavírus-járvány idején tapasztalt leállásra lenne szükség, hanem annak többszörösére, ráadásul folyamatosan.&quot;

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Immigration chief departing Minneapolis as Trump sends border tsar Tom Homan to scene

Immigration chief departing Minneapolis as Trump sends border tsar Tom Homan to scene

The decision may indicate that the administration is walking back more aggressive immigration enforcement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 05:00
Egy nap szünetet tart az eső
2026. január 26. 21:19
Orbán Viktor utasította a külügyminisztert, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet
×
×
×
×