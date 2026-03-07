Kék eget „Numi”– a legendás ejtőernyős utolsó ugrása

Barátok, sporttársak, az egykori BHG Gagarin Ejtőernyős klub tagjai vettek részt a gödöllői repülőtéren rendezett gyászünnepségen. Először Both Lajos, a repülőtér korábbi parancsnoka és a sportklub ikonikus elnöke emlékezett meg az elhunytról, bár mondandója hamar könnyekbe fulladt.

Ekkor Friedmann Károly vette át a szót, aki arról beszélt, hogy Takács Lajos – vagy ahogy a legtöbben ismerték – Numi nemcsak kitűnő ejtőernyős sportoló, hanem rendkívül színes egyéniség is volt. Mint mondta: Lajos legjobban a Gödöllői Ejtőernyős Bázison érezte magát, amelynek néhány évig parancsnok-helyettese is volt. Itt hódolhatott annak a szenvedélyének, amelyet annyira szeretett, és itt találkozott a feleségével, Mariannal is.

Több mint kétezer-ötszázszor ugrott ejtőernyővel, és számos remek sporteredmény fűződik a nevéhez.

De Numi fáradhatatlan tréfamester is volt, aki mindig vidámságot vitt a tárasaságba. „Arra kérem a jelenlévőket, hogy ők is így gondoljanak rá, mert ő addig fog élni, amíg a barátai emlékeznek rá” - tette még hozzá Friedmann Károly.

Ezután a sportember hamvait egy AN-2-es repülőgép fedélzetéről szórták szét szeretett repülőtere felett. Ez volt Takács Lajos utolsó ugrása.