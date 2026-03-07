Itt vannak az ötmilliárdos számok

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
- 1 (egy)
- 14 (tizennégy)
- 51 (ötvenegy)
- 60 (hatvan)
- 64 (hatvannégy)
Joker: 649792
