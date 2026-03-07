Reagált a Mol a délelőtti benzinkorlátozós hírre

Az olajvállalat tájékoztatása szerint a töltőállomás-hálózat üzemeltetése folyamatos, és minden technikai feltétel adott a magyarországi igények kielégítésére. A Mol kiemelte, hogy a Barátság vezetéken keresztüli szállítások esetleges bizonytalansága esetén is képesek akár fél évig is biztosítani az ország kőolajellátását a stratégiai készletek bevonásával - írja a blikk.hu a délelőtti hírekre is reagálva.

Mint arról korábban beszámoltunk az őcsényi benzinkúton napi 30 literes limitet vezettek be.

Az olajvállalat azt elismeri, hogy „az elmúlt napokban valóban nőtt a forgalom a kutakon, különösen a dízel iránt, ami egy ilyen nemzetközi helyzetben természetes reakció a fogyasztók részéről. A hálózat azonban zavartalanul működik, és a megnövekedett keresletet is ki tudja szolgálni.”