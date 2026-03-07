ARÉNA - PODCASTOK
Krakkolóüzem a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Reagált a Mol a délelőtti benzinkorlátozós hírre

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Mol közleményben reagált az őcsényi benzinkuton bevezetett mennyiségi korlátozásokra. A vállalat hangsúlyozta: a hazai üzemanyag-ellátás zavartalan, a készletek elegendőek, a helyi korlátozások pedig nem a finomítói kapacitás hiányából, hanem az ugrásszerűen megnőtt keresletből adódnak.

Az olajvállalat tájékoztatása szerint a töltőállomás-hálózat üzemeltetése folyamatos, és minden technikai feltétel adott a magyarországi igények kielégítésére. A Mol kiemelte, hogy a Barátság vezetéken keresztüli szállítások esetleges bizonytalansága esetén is képesek akár fél évig is biztosítani az ország kőolajellátását a stratégiai készletek bevonásával - írja a blikk.hu a délelőtti hírekre is reagálva.

Mint arról korábban beszámoltunk az őcsényi benzinkúton napi 30 literes limitet vezettek be.

Az olajvállalat azt elismeri, hogy „az elmúlt napokban valóban nőtt a forgalom a kutakon, különösen a dízel iránt, ami egy ilyen nemzetközi helyzetben természetes reakció a fogyasztók részéről. A hálózat azonban zavartalanul működik, és a megnövekedett keresletet is ki tudja szolgálni.”

benzin

mol

benzinkút

őcsény

Atomháborút is kirobbantana a mesterséges intelligencia

Atomháborút is kirobbantana a mesterséges intelligencia
Milyen döntéseket hozna a mesterséges intelligencia, ha nukleáris válsághelyzetre kéne válaszolnia? És vajon tiszteletben tartaná-e azt az atomháborús tabut, amely a nagyhatalmak között még érvényben van? Egy londoni professzor kutatása szerint a válasz korántsem megnyugtató.
Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”

Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”

„Be fogunk avatkozni maximált árakkal, ha az energiaár elér egy már megfizethetetlen szintet, ehhez mozgósítjuk az ország nemzeti olajtartalékait” –mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a szombati debreceni, 12. háborúellenes gyűlés főszónoka. „Tudni akarjuk, miért furikáznak annyi pénzt az ukránok, és azt is tudni akarjuk, hogy átviszik, vagy ide hozták?” – kérdezte Orbán Viktor, hozzátéve: „az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket győzni. Nem várok el bocsánatkérést, csak annyit, hogy megnyissák a vezetéket”.
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
