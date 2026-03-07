ARÉNA - PODCASTOK
A Tisza Párt érdi nagygyűlése.
Nyitókép: Fotó: Tisza Párt Facebook-oldala

"Ne üljenek fel semmilyen provokációnak" - Magyar Péter több városban beszélt

Infostart

Jelentős tömeg előtt tartott politikai gyűlést Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szombat este a baranyai vármegyeszékhelyen. A Széchenyi teret és a környező utcákat megtöltő hallgatóság előtt a politikus a párt kormányzóképességét és a közelgő választások tétjét hangsúlyozta.

A szervezők becslése szerint mintegy tízezer ember vett részt az eseményen, amelyen Magyar Péter bejelentette: mozgalmukat már 50 ezer önkéntes segíti országszerte - írta a 24.hu.

A pártelnök beszédében kijelentette, hogy a Tisza Párt készen áll a kormányzati felelősség átvételére, rendelkezik kidolgozott programmal és elismert szakértői gárdával. Éles kritikával illette a jelenlegi kormányzó erőt, állítva, hogy a kormánypártoknak nincs valódi jövőképük a választók számára.

Magyar Péter hangsúlyozta: a kormányváltáshoz egyéni és listás szinten is a legnagyobb ellenzéki erő támogatására van szükség, és óva intette a választókat a kisebb, általa „szatellitpártoknak” nevezett formációktól.

A politikus beszélt a kampány várható eldurvulásáról és az aktivistáikat ért közelmúltbeli atrocitásokról is. Arra kérte a megjelenteket, hogy ne üljenek fel semmilyen provokációnak a választásokig hátralévő időben.

Magyar Péter arra kérte a támogatóit, hogy legyenek éberek az esetleges „hamis zászlós” akciókkal vagy gyanús incidensekkel kapcsolatban, amelyek célja a közvélemény befolyásolása lehet.

A gyűlés végén a Tisza Párt elnöke megerősítette: a céljuk egy olyan szabad és szuverén ország megteremtése, amely méltó módon ünnepelheti az 1956-os forradalom 70. évfordulóját.

A fotó az érdi nagygyűlésen készült.

