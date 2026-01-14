ARÉNA - PODCASTOK
Egy nő éppen egy gyógyszert vesz be tabletta formájában.
Nyitókép: Unsplash

Tízmilliószor gyorsabb: félelmetes újítás a gyógyszerfejlesztésben

Infostart

Akár életmentő is lehet a kínai kutatók találmánya.

Olyan mesterségesintelligencia-szerkezetet mutattak be kínai kutatók, amely felgyorsítja az új gyógyszerek megalkotását. A DrugCLIP névre keresztelt rendszer, néhány óra alatt több millió potenciális gyógykészítményt képes átvizsgálni több ezer fehérjecélpont ellen – ez tízmilliószor gyorsabb, mint a jelenlegi virtuális szűrési módszerek – írja a Phys.org nyomán a 24.hu.

Amikor a tudósok új gyógyszereket fejlesztenek, komplex számítógépes szimulációkat használnak ahhoz, hogy 3D gyógyszermolekulákat illesszenek fehérjezsebekbe a kölcsönhatás fellépése érdekében. Ez a folyamat azonban rendkívül időigényes és drága.

Lan Jenjen, a Csinghua Egyetem kutatója és kollégái úgy döntöttek, más megközelítést alkalmaznak: a lassú fizikai szimulációk helyett, megalkották a nagy sebességű keresőmotorként funkcionáló DrugCLIP-et.

A program két neurális hálózatot használ, egyet a fehérje zsebéhez és egyet a molekulához, mindkét komponenst matematikai vektorként kezeli. Az MI-nek csak a vektorok közötti távolságot kell megmérnie, az egyezés megtalálásának érdekében.

A potenciális gyógyszer számokká alakításával a rendszer pillanatok alatt több ezer milliárd lehetőséget tud átkutatni.

Hogy ez egyszerre több ezer célpontra alkalmazható lehessen, a csapat egy másik mesterségesintelligencia-programot, az AlphaFold 2-t használta, 10 000 emberi fehérje 3D szerkezetének megbecsüléséhez. Ezzel megfigyelhetik, hogyan veszik fel a fehérjék a működésükhöz szükséges alakokat.

A DrugCLIP a tesztek során 500 millió potenciális gyógyszermolekulát vetett össze 10 000 fehérjecélponttal, és egy nap alatt 10 billió vizsgálatot végzett el. Egyező molekulát talált egy rákhoz és autizmushoz kapcsolódó fehérjéhez is, melynek szerkezete ezelőtt nem volt jól ismert.

A DrugCLIP és a 10 000 fehérjét tartalmazó adatbázis szabadon elérhető,

így a tudósok világszerte felhasználhatják őket új gyógyszerek kutatásához.

kína

gyógyszer

egészségügy

adatbázis

mesterséges intelligencia

