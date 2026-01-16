ARÉNA - PODCASTOK
A képen egy festmény látható, amely azt ábrázolja, miként vetkőztetnek meztelenre digitálisan egy embert.
Nyitókép: Pixabay

Elon Musk nem engedi, hogy az alkalmazásával valós személyeket meztelenítsenek le

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Elon Musk X közösségi hálózata bejelentette, intézkedéseket hozott annak megakadályozására, hogy Grok elnevezésű mesterségesintelligencia-alapú chatbotka„levetkőztessen" valós személyeket, de még meg kell győznie több ország hatóságait, amelyek vizsgálatot indítottak ellene.

„Technológiai intézkedéseket hoztunk, hogy megakadályozzuk a Grok fiókot abban, hogy valós emberekről készült, őket kihívó ruhákban, például bikiniben vagy ruhátlanul ábrázoló képeket szerkesszen" – közölte az X egy szerdán késő délután az Egyesült Államokban közzétett üzenetben.

Az X állítása szerint ezeket a szerkesztési korlátozásokat minden felhasználóra kiterjeszti. A közlemény azonban bizonytalanságot hagy maga után, mivel azt is hozzáteszi, hogy a meztelen képek „generálását csak azokban a joghatóságokban tiltja, ahol ez illegális.

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság óvatosan üdvözölte az intézkedéseket.

„Tudomásul vesszük a intézkedéseket" és "gondosan értékelni fogjuk ezeket a változásokat, hogy megbizonyosodjunk arról, hatékonyan védik az Európai Unió polgárait" – nyilatkozta Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője.

Szerinte „ha ezek a változások nem bizonyulnak hatékonynak, a bizottság nem habozik felhasználni minden jogalkotási eszközét", amely lehetővé teszi számára, hogy pénzbírságokat szabjon ki, vagy akár felfüggessze a közösségi hálózat működését.

Az X január elején jelentette be, hogy „intézkedéseket hoz az illegális tartalmak ellen azok eltávolításával, a fiókok végleges felfüggesztésével és a helyi hatóságokkal való együttműködéssel".

