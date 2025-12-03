ARÉNA - PODCASTOK
Ismét adathalász üzenetekkel támadnak csalók a Netflix nevében

Infostart

A Netflix nevében küldött hamis fizetési felszólító e-mailekkel próbálnak személyes és banki adatokat kicsalni adathalászok. A szolgáltató arra figyelmeztet, hogy a felhasználók ne kattintsanak a megtévesztő linkekre, mert az ilyen üzenetek nem tőlük származnak.

Fizetési felszólításnak álcázott email-el próbálnak csalók adatot halászni a gyanútlan felhasználóktól. A levél tartalma szerint a „szolgáltatás folytatásához azonnali frissítés szükséges”, ellenkező esetben „a hozzáférés felfüggesztésre kerül”. A Netflix nevében terjedő adathalász e-mailek általában azt állítják, hogy problémák vannak a fiókkal vagy a fizetéssel, és egy linkre irányítanak további adatokért. Ezek az e-mailek hamis, de megtévesztően valósághű bejelentkezési oldalakra irányítanak, hogy megszerezzék a bejelentkezési és banki információkat.

A streaming szolgáltató ügyfélszolgálatán felhívja a figyelmet, hogyha e-mailt vagy SMS érkezik a Netflix fiókhoz tartozó e-mail-cím, telefonszám, jelszó vagy fizetési mód megadásával, az valószínűleg nem az amerikai vállalattól érkezett.

A Netflix soha nem kéri, hogy e-mailben vagy szöveges üzenetben ossza meg a felhasználó a személyes adataidat. Sem a hitelkártya sem a bankkártya adatokat. Azt kérik, hogy senki ne kattintson rá az érkező hivatkozásokat és ne válaszoljon a levelekre.

