ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.36
usd:
333.73
bux:
102968.67
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy félig kinyitott MacBook számítógép.
Nyitókép: Unsplash

Ismét kicsit kevesebbet találunk a MacBook dobozában

Infostart

Az Európai Unió szabályozására hivatkozva a vásárlók már töltőadaptert sem fognak majd találni az új MacBook Pro mellett. Pedig a vállalatnak nem lett volna muszáj végleg kivennie a kiegészítőt a dobozból.

Az Apple által nemrég bemutatott új MacBook Pro amellett, hogy elsőként hordozza magában az M5-ös lapkakészletet, egy másik változást is hozott magával: Európában már nem jár töltőadapter az új laptopokhoz – írja a MacRumors cikke nyomán a hvg.hu.

A döntésnek sokan nem örülnek ugyanis nem egy olcsó alkatrészről van szó, főleg a MacBook Pro esetében: a magyar Apple webshopban az eszközhöz ajánlott 70 wattos adapter 30 000 forint, míg a némileg gyorsabb, 96 wattos változat 37 000 forint.

Mi több, az Apple laptopjához, pláne annak Pro verziójához az iPhone-ok töltőadaptere sem lesz megfelelő, hiszen a hazánkban is kapható 20 wattos eszköz egyszerűen gyenge egy számítógép akkumulátorának feltöltéséhez. Persze lehet használni más gyártó adaptereit is, de a PD-szabvány támogatására figyelni kell.

A szaklap szerint az Apple azért hozta meg ezt a döntést, mert egy európai szabályozás értelmében jövő áprilistól a gyártóknak lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy bizonyos eszközöket töltő nélkül is megvásárolhassanak a felhasználók. Ugyanakkor az EU-s jogszabály értelmében a vállalat úgy is dönthetett volna, hogy a felhasználó maga választhatja meg, szeretne-e töltőt a készülékhez, így viszont mindenképpen csak felár ellenében lehet majd megvásárolni mellé.

Az USB-C – MagSafe töltőkábel változatlanul megtalálható a dobozban.

Kezdőlap    Tech    Ismét kicsit kevesebbet találunk a MacBook dobozában

számítógép

európai unió

apple

szabályozás

hiány

laptop

töltő

macbook

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel. Az ukrán elnök várhatóan arra fogja kérni amerikai kollégáját, hogy Ukrajna kapjon további nagy hatótávolságú fegyvereket, amelyek képesek orosz területen belüli célpontokat is elérni.
 

Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

Beléphet-e Putyin az EU területére? Reagált az Európai Bizottság

Budapesti békecsúcs – megszólalt a TEK

Szakértők a magyar autópiacról: mit vegyünk most – elektromost, hibridet vagy valami mást?

Szakértők a magyar autópiacról: mit vegyünk most – elektromost, hibridet vagy valami mást?

Autópiaci világtrendekről, a nagy márkák egy részének alkonyáról, a kínaiak előretöréséről, s nem utolsósorban a magyar piac helyzetéről beszélt Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt az EU bővítéséről Magyarország szomszédja – ezeket az országokat látná szívesen

Megszólalt az EU bővítéséről Magyarország szomszédja – ezeket az országokat látná szívesen

Szlovákia továbbra is támogatja a Nyugat-Balkán országainak európai uniós csatlakozását - erősítette meg pénteken az elnöki hivatal arra reagálva, hogy Bulgária előző nap bekérette a szófiai szlovák nagykövetet Peter Pellegrini államfő Szkopjéban tett kijelentései miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a szakmák lehetnek a legjövőtállóbbak, friss felmérést derítette ki a válaszokat

Ezek a szakmák lehetnek a legjövőtállóbbak, friss felmérést derítette ki a válaszokat

A technológiai tudás mellett az emberi készségek is egyre fontosabbnak számítanak a személyes fejlődésben a CETIN Hungary országos reprezentatív felmérésé szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Tomahawk missiles would escalate Ukraine war as talks with Zelensky begin

Trump says Tomahawk missiles would escalate Ukraine war as talks with Zelensky begin

The US president pushes back on Ukraine's request for long-range missiles, as talks with Zelensky begin at the White House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 20:47
Megállíthatatlanul terjed a vész, szinte nincs mentes vármegye
2025. október 17. 20:12
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
×
×
×
×