Ismét kicsit kevesebbet találunk a MacBook dobozában

Az Apple által nemrég bemutatott új MacBook Pro amellett, hogy elsőként hordozza magában az M5-ös lapkakészletet, egy másik változást is hozott magával: Európában már nem jár töltőadapter az új laptopokhoz – írja a MacRumors cikke nyomán a hvg.hu.

A döntésnek sokan nem örülnek ugyanis nem egy olcsó alkatrészről van szó, főleg a MacBook Pro esetében: a magyar Apple webshopban az eszközhöz ajánlott 70 wattos adapter 30 000 forint, míg a némileg gyorsabb, 96 wattos változat 37 000 forint.

Mi több, az Apple laptopjához, pláne annak Pro verziójához az iPhone-ok töltőadaptere sem lesz megfelelő, hiszen a hazánkban is kapható 20 wattos eszköz egyszerűen gyenge egy számítógép akkumulátorának feltöltéséhez. Persze lehet használni más gyártó adaptereit is, de a PD-szabvány támogatására figyelni kell.

A szaklap szerint az Apple azért hozta meg ezt a döntést, mert egy európai szabályozás értelmében jövő áprilistól a gyártóknak lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy bizonyos eszközöket töltő nélkül is megvásárolhassanak a felhasználók. Ugyanakkor az EU-s jogszabály értelmében a vállalat úgy is dönthetett volna, hogy a felhasználó maga választhatja meg, szeretne-e töltőt a készülékhez, így viszont mindenképpen csak felár ellenében lehet majd megvásárolni mellé.

Az USB-C – MagSafe töltőkábel változatlanul megtalálható a dobozban.