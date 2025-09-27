ARÉNA
Nyitókép: K&H csoport

Fontos változás: erről minden SZÉP-kártya-tulajdonosnak tudnia kell

Infostart

Az online fizetés sok esetben körülményes azok számára is, akik rendelkeznek SZÉP-kártyával, a K&H Bank azonban partnerével most olyan innovációval jelentkezett, ami kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a fizetést.

Sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a digitális SZÉP-kártyás fizetést a K&H Bank és a Nevogate Payment Services Kft. közös innovációja. Már el is indult a SZÉP API-projekt – írja a Pénzcentrum.

Az új fejlesztéssel a kártyaadatok megadása már közvetlenül a kereskedő weboldalán megtörténhet, így a vásárlók modern, az iparági sztenderdeknek megfelelő felületen intézhetik fizetéseit. Lehetőség nyílik a kártyaadatok elmentésére is, így

a következő vásárlásnál már csak egy kattintással végrehajtható a tranzakció, a megfelelő biztonsági garanciák mellett.

A fizetés hamarosan a one/flip payment módban is elérhető lesz, amellyel a vásárlás még gördülékenyebbé válik. A rendszerhez elsőként olyan partnerek csatlakoztak, mint a Belozzo és a Burger King, de az ígéretek szerint nemsokára a Wolt és a Foodora vásárlói is élvezhetik a kényelmesebb fizetési élményt.

A SZÉP-kártya technikailag hasonlít a hagyományos bankkártyához, viszont a kapcsolódó háttérfolyamatok és az elfogadói hálózat teljesen eltérőek. A K&H ezt figyelembe véve már 2012-ben egy speciális, dedikált fejlesztői csapatot hozott létre, amely azóta is úttörő szerepet játszik a hazai digitális innovációkban. A csapat bankkártyás és rendszertechnikai tudását ötvözve hozta létre előbb a digitális SZÉP-kártyát, a mostani fejlesztéssel pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek.

