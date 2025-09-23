ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Csőd fenyegeti a volt Meta-vezetőt a közösségi óriás bírálata miatt

Infostart

Sarah Wynn-Williams, a Meta egykori globális politikai igazgatója súlyos pénzügyi szankciókkal néz szembe, miután botránykönyvet írt a közösségi médiavállalatról. A volt alkalmazottat minden alkalommal 50 ezer dolláros bírság fenyegeti, ha nyilvánosan kritizálja a Facebookot.

Sarah Wynn-Williams komoly pénzügyi kockázatokkal néz szembe, miután emlékiratában bírálta a közösségi médiavállalatot – idézi a The Guardian cikkét a hirado.hu. A Meta egykori globális politikai igazgatója a Gondatlan emberek (Careless People) című könyvben többek között a Facebook Kínával ápolt kapcsolatáról, valamint a tinédzserekkel való bánásmódról is súlyos állításokat tett.

Louise Haigh munkáspárti képviselő a brit parlamentben kifogásolta, hogy a Meta „el akarja hallgattatni” Sarah Wynn-Williams-t, aki a büntetések miatt a csőd szélére kerülhet.

Az egykori brit közlekedési miniszter szerint a közösségi médiavállalat 50 ezer dolláros – több mint 16 millió forintos – bírságot róhat ki minden egyes alkalommal, amikor Sarah Wynn-Williams megszegi a cég által előírt rendeletet, amely megtiltja, hogy nyilvánosan becsmérelje a Metát.

A könyv már több mint 150 ezer példányban kelt el, és a The Sunday Times 2025-ös bestsellerlistájára is felkerült. Az írás megjelenése után Wynn-Williams-t bírósági tiltás kötelezte a mű további népszerűsítésének leállítására, bár a kiadó ellen nem indult eljárás.

A Meta szerint volt alkalmazottja önként írta alá a különválási megállapodást, amely tartalmazta a becsmérlés tilalmát. Hozzátették, hogy Wynn-Williamsnek eddig a 2017-es megállapodásban foglalt kártérítést sem kellett kifizetnie.

A vállalat közleményében „félrevezetőnek és hamisnak” nevezte a könyv állításait, hangsúlyozva, hogy Wynn-Williams-t „rossz teljesítménye és mérgező viselkedése” miatt bocsátották el.

Sarah Wynn-Williams az amerikai Szenátus igazságügyi albizottsága előtt azt állította, hogy a Meta együttműködött Pekinggel a cenzúra eszközeinek fejlesztésében. Bár a könyv körüli vita óriási nemzetközi figyelmet váltott ki, szerzője azóta sem nyilatkozik. Sarah Wynn-Williams ügyvédje szerint védence továbbra is kész együttműködni a kongresszusi vizsgálatok keretében.

