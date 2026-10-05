Először végeztek el hazánkban ilyen összetett transzplantációs műtétet – új remény ébred a vesebetegeknek

Harminc egészségügyi szakemberre és nagyjából hat órányi megfeszített és összehangolt műtői munkára volt szükség ahhoz, hogy sikeresen megtörténjen hazánkban a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikán (STéG) az első hármas élődonoros veseátültetés a keresztdonációs programnak köszönhetően – írja közleményében az egyetem. A program 2024. óta elérhető Magyarországon.

A keresztdonáció során két, vagy több donor-beteg pár „cserél” donort: minden donor egy másik pár recipiensének adja az adott szervet, ebben az esetben a vesét. Így akkor is lehetőség nyílhat a transzplantációra, ha az eredeti donor és beteg között közvetlenül nem lehetséges a szervátültetés.

A veseelégtelenségben szenvedők a jelenleginél rövidebb időn belül juthatnak új szervhez, ha a rokonok, közeli barátok közül többen ajánlanák fel a veséjüket – teszi hozzá a Semmelweis Egyetem.