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Sebészek és asszisztensek dolgoznak egy műtéten egy kórházban.
Nyitókép: Unsplash

Először végeztek el hazánkban ilyen összetett transzplantációs műtétet – új remény ébred a vesebetegeknek

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Elsőként a Semmelweis Egyetemen végeztek el Magyarországon hármas élődonoros veseátültetést keresztdonációs program keretében. Az eljárás segítségével a veseátültetésre szorulók hamarabb kaphatnak új szervet, ha többen ajánlják fel a szervet.

Harminc egészségügyi szakemberre és nagyjából hat órányi megfeszített és összehangolt műtői munkára volt szükség ahhoz, hogy sikeresen megtörténjen hazánkban a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikán (STéG) az első hármas élődonoros veseátültetés a keresztdonációs programnak köszönhetően – írja közleményében az egyetem. A program 2024. óta elérhető Magyarországon.

A keresztdonáció során két, vagy több donor-beteg pár „cserél” donort: minden donor egy másik pár recipiensének adja az adott szervet, ebben az esetben a vesét. Így akkor is lehetőség nyílhat a transzplantációra, ha az eredeti donor és beteg között közvetlenül nem lehetséges a szervátültetés.

A veseelégtelenségben szenvedők a jelenleginél rövidebb időn belül juthatnak új szervhez, ha a rokonok, közeli barátok közül többen ajánlanák fel a veséjüket – teszi hozzá a Semmelweis Egyetem.

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Kezdőlap    Tudomány    Először végeztek el hazánkban ilyen összetett transzplantációs műtétet – új remény ébred a vesebetegeknek

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