Római kori temetőt találtak Maroskeresztúron – képek

Római kori temetőre bukkantak a Maros Megyei Múzeum régészei Maroskeresztúron – írja az intézmény közleménye alapján a 24.hu. A régészek mintegy 30 ember sírját tárták fel, akik egy katonai támaszpont közelében éltek a 2-3. században.

A szakértők szerint a területen akkoriban egy körülbelül 1000 főt számláló lovassági egység állomásozott. A katonák köré egy kis települést húztak fel, ahol azok családtagjai, valamint iparosok, kézművesek és kereskedők laktak.

A sírokban a csontok mellett számos érdekes leletet találtak a régészek, köztük érméket, kerámia- és üvegedényeket, ékszereket, valamint egy mécsest találtak, amelyek értékes információkkal szolgálnak a mintegy kétezer évvel ezelőtt ott élt emberek mindennapjairól. Emellett egy tömegsírt is feltártak, amibe körülbelül 20 gyermeket temettek – ez valószínűleg a korra jellemző magas gyermekhalandósággal magyarázható.

A lelőhely azonosítása meglehetősen nagy jelentőséggel bír, a maroskeresztúri római település és környéke ugyanis fontos központnak számított, temetőjének pontos helyét azonban egészen mostanáig nem ismerték.