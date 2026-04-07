2026. április 7. kedd Herman
Nyitókép: Pexels.com

Ezért veszedelmes a mentális egészségről a közösségi médiában tájékozódni

Infostart

Egy friss kutatás szerint a közösségi médiában terjedő mentális egészségügyi tartalmak jelentős része megbízhatatlan. Különösen a TikTokon, ahol az ADHD, azaz a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar kapcsán készült videók több mint fele tartalmazhat téves információkat.

A fiatalok egyre gyakrabban a közösségi médiából tájékozódnak mentális egészséggel kapcsolatos kérdésekben, ez azonban komoly kockázatokat rejt. Az University of East Anglia kutatói 27 tanulmány és több mint 5000 bejegyzés elemzése alapján arra jutottak, hogy a platformokon köztük a TikTokon, YouTube-on és Facebookon nagy arányban terjednek félrevezető információk. A kutatás szerint

különösen aggasztó a helyzet a TikTokon: az ADHD-val kapcsolatos videók 52, az autizmusról szólók 41 százaléka pontatlannak bizonyult.

Az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) egy idegrendszeri fejlődési zavar, amely figyelemzavarral, impulzivitással és/vagy túlzott mozgékonysággal jár, és minden esetben szakértői diagnózist igényel.

A szakemberek szerint a téves tartalmak könnyen vezethetnek öndiagnózishoz, vagy ahhoz, hogy hétköznapi viselkedéseket is mentális betegségként értelmezünk. Ez nemcsak félreértésekhez, hanem akár a valódi problémákkal küzdők diagnózisának késlekedéséhez is vezethet – számolt be a hirado.hu.

A kutatás ugyanakkor rámutatott: az egészségügyi szakemberek által készített tartalmak jóval megbízhatóbbak. A kutatók szerint fontos lenne, hogy több hiteles szakember jelenjen meg a közösségi médiában, és hogy a felhasználók könnyebben hozzáférjenek a bizonyítékokon alapuló információkhoz különben a figyelemfelkeltő, de pontatlan tartalmak továbbra is gyorsabban terjednek majd, mint a tények.

Kezdőlap    Tudomány    Ezért veszedelmes a mentális egészségről a közösségi médiában tájékozódni

Iráni válasz

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését. Közben csökken az iráni megtorlócsapások intenzitása: Izrael ellen több mint 12 óra szünet után indult újabb rakétatámadás ma reggel. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Bizonytalan évre számít a Suzuki belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért.

'Sights that no human has ever seen': Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

The astronauts lost connection with Nasa while behind the Moon, as they passed the furthest point humans have ever travelled from Earth.

