Ezért veszedelmes a mentális egészségről a közösségi médiában tájékozódni

A fiatalok egyre gyakrabban a közösségi médiából tájékozódnak mentális egészséggel kapcsolatos kérdésekben, ez azonban komoly kockázatokat rejt. Az University of East Anglia kutatói 27 tanulmány és több mint 5000 bejegyzés elemzése alapján arra jutottak, hogy a platformokon köztük a TikTokon, YouTube-on és Facebookon nagy arányban terjednek félrevezető információk. A kutatás szerint

különösen aggasztó a helyzet a TikTokon: az ADHD-val kapcsolatos videók 52, az autizmusról szólók 41 százaléka pontatlannak bizonyult.

Az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) egy idegrendszeri fejlődési zavar, amely figyelemzavarral, impulzivitással és/vagy túlzott mozgékonysággal jár, és minden esetben szakértői diagnózist igényel.

A szakemberek szerint a téves tartalmak könnyen vezethetnek öndiagnózishoz, vagy ahhoz, hogy hétköznapi viselkedéseket is mentális betegségként értelmezünk. Ez nemcsak félreértésekhez, hanem akár a valódi problémákkal küzdők diagnózisának késlekedéséhez is vezethet – számolt be a hirado.hu.

A kutatás ugyanakkor rámutatott: az egészségügyi szakemberek által készített tartalmak jóval megbízhatóbbak. A kutatók szerint fontos lenne, hogy több hiteles szakember jelenjen meg a közösségi médiában, és hogy a felhasználók könnyebben hozzáférjenek a bizonyítékokon alapuló információkhoz különben a figyelemfelkeltő, de pontatlan tartalmak továbbra is gyorsabban terjednek majd, mint a tények.