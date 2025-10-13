Kutatás: tíz magyar tinédzserből kilenc már ivott alkoholt

Tíz magyar tinédzserből kilenc már ivott alkoholt, minden második már kipróbálta a cigarettát, és minden harmadik problémás közösségimédia-használatról számolt be egy új felmérésben. Kardos Ferenc, a Médiaunió ügyvezetője az InfoRádióban elmondta, kampányt indítottak, hogy segítsék a függőség jeleinek felismerését.

A Médiaunió a 12–18 éves korosztályra fókuszálva indította el a kampányt. A Függőség 7 jele címet kapott kampány szól ugyanakkor a tiniket körülvevő felnőttekhez is, elsősorban a szülőkhöz és a tanárokhoz. A fuggoseg7jele.hu oldalon minden egyes függőségről három szempontból is olvashatnak az érdeklődők – a diákok, a szülők, és a tanárok oldaláról is megközelítették ezeket a szakértők. Csoportonként, célzottan kaphatnak a látogatók arról információt, nekik milyen jelekre kell az egyes esetekben figyelniük, és hová fordulhatnak segítségért, ha ezeket észlelik.

Kardos Ferenc kiemelte, olyan kampányelemek is vannak – podcastek, rövid videók –, amelyekben kifejezetten

fiatalok segítségével határozzák meg a kulcsüzeneteket.

Nagyon sok esetben a diákok azok, akik észreveszik ezeket a jeleket, csak tanácstalanok, szükség van-e beavatkozásra, másrészt pedig, hogy hova fordulhatnak segítségért – tette hozzá az ügyvezető.

A kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig vannak apró jelek, amelyek a baj kiteljesedése előtt jönnek. A felborult napirend, a régi barátok hirtelen lecserélése, a látszólag indokolatlan hangulatingadozás vagy éppen a teljesítmény hirtelen romlása mind olyan változás, amely mögött több is állhat, mint puszta kamaszkori viselkedés.

Ha valaki titkolózni kezd, testi elváltozásokat mutat, vagy egyszerűen bezárkózik a világ elől, azt jelzi a környezet felé, hogy ő elvesztette az egyensúlyt. Ilyenkor a legkisebb segítség számít a legtöbbet, egy mondat olykor szó szerint sorsfordító lehet, üzeni a kampány.

A fiatalok szerhasználati szokásainak tekintetében Magyarország több mutatóban is a legrosszabbul teljesítő országok közé tartozik az ESPAD 2024-es kutatása alapján. A 15-16 éves diákok 91 százaléka ivott már alkoholt, hazánk ezzel Dániával együtt vezeti az európai listát.

Egy adott hónapban 22 százalékuk volt részeg legalább egyszer, továbbá felük már kipróbálta a cigarettát, és egyharmaduk rendszeresen rágyújt. Az e-cigarettákat is Magyarországon próbálták ki legtöbben ebből a korcsoportból, 57 százalékuk. Harmaduk „problémás közösségimédia-használatról” számolt be,

mentálisan a 15-16 évesek 47 százaléka érzi hazánkban jól magát.