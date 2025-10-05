Különleges randevúban lehet részünk vasárnap este

Érdekes égi együttállás lesz látható vasárnap este, a Hold és a Szaturnusz ugyanis nagyon közel lesz egymáshoz – írta a National Geographic nyomán a hvg.hu.

Este hét órától 4,5 fokra balra lesz a Szaturnusz a 97 százalékos Holdtól. Hajnalra a távolságuk csökken, 5 órakor már alig 3 fokra lesznek egymástól. Ez a közelség azt is jelenti, hogy a nagyon erős holdfény miatt nem lesz túl látványos az együttállás. Viszont ha vékony felhő szűri a holdfényt, akkor akár látványos légköroptikai jelenségek is kialakulhatnak a Hold körül, az őszi időszakban ezek száma megemelkedik.

A telihold zavarja majd a Drakonidák meteorraj megfigyelését is. Ezek várhatóan 8-án érkeznek majd, de a számítások szerint a légkört elérő porszemcsék kimondottan aprók lesznek, vagyis hiába lesz sok a meteor, a 96 százalékos holdfény mellett ezeket nem fogjuk látni.