Napokig az eget kémlelhetik a csillagok iránt érdeklődők

A program célja, hogy a felhívja a közvélemény figyelmét a csillagos égbolt értékeire és a csillagászat fontosságára - olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló keddi közleményében.

Idén az IAU a Nemzetközi Planetárium Társasággal (IPS) összefogva nagy hangsúlyt fektet a planetáriumi bemutatókra, mivel100 évvel ezelőtt nyílt meg a világ első planetáriuma Münchenben. A programsorozat célja, hogy bemutassa, miként tudják a planetáriumok a kivetített csillagképek, és modern, világűrről szóló kupolafilmek segítségével élményszerűvé tenni a csillagos égbolt felfedezését.

A csillagász szakma különösen fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet a planetáriumok szerepére az ismeretterjesztésben, és bemutassa, hogyan tehetik ezek a helyszínek élményszerűvé az égbolt felfedezését.

Külön figyelmet kap ezen a héten a Hold is, ugyanis október 4-re esik a Nemzetközi Észleld a Holdat Éjszaka, amelyet a NASA Goddard Űrrepülési Központja, a Lunar Reconnaissance Orbiter misszió és számos egyetem, obszervatórium, múzeum, könyvtár, iskola és amatőrcsillagász szervez világszerte a Hold megfigyelésére. A program arra fókuszál, hogy az érdeklődők saját élményként fedezhessék fel a Hold felszínének részleteit akár szabad szemmel, binokulárral, távcsővel, vagy online közvetítésen keresztül.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló három programmal csatlakozik a nemzetközi kezdeményezéshez. Október 3-án A Hold legkontrasztosabb kráterpárja, az Aristarchus és a Herodotus című programja várják az érdeklődőket, október 4-én a Hold óriásait, a Schickard és a Schiller krátereket lehet távcsővel megfigyelni, október 5-én pedig a Hold és a Szaturnusz együttállása lesz majd látható a csillagvizsgálóban.