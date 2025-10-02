ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.17
usd:
331.62
bux:
0
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Napokig az eget kémlelhetik a csillagok iránt érdeklődők

Infostart

Október 2. és 5. között rendezi meg a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) a 100 óra csillagászat elnevezésű eseménysorozatot, amelyhez a Svábhegyi Csillagvizsgáló több eseménnyel is kapcsolódik.

A program célja, hogy a felhívja a közvélemény figyelmét a csillagos égbolt értékeire és a csillagászat fontosságára - olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló keddi közleményében.

Idén az IAU a Nemzetközi Planetárium Társasággal (IPS) összefogva nagy hangsúlyt fektet a planetáriumi bemutatókra, mivel100 évvel ezelőtt nyílt meg a világ első planetáriuma Münchenben. A programsorozat célja, hogy bemutassa, miként tudják a planetáriumok a kivetített csillagképek, és modern, világűrről szóló kupolafilmek segítségével élményszerűvé tenni a csillagos égbolt felfedezését.

A csillagász szakma különösen fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet a planetáriumok szerepére az ismeretterjesztésben, és bemutassa, hogyan tehetik ezek a helyszínek élményszerűvé az égbolt felfedezését.

Külön figyelmet kap ezen a héten a Hold is, ugyanis október 4-re esik a Nemzetközi Észleld a Holdat Éjszaka, amelyet a NASA Goddard Űrrepülési Központja, a Lunar Reconnaissance Orbiter misszió és számos egyetem, obszervatórium, múzeum, könyvtár, iskola és amatőrcsillagász szervez világszerte a Hold megfigyelésére. A program arra fókuszál, hogy az érdeklődők saját élményként fedezhessék fel a Hold felszínének részleteit akár szabad szemmel, binokulárral, távcsővel, vagy online közvetítésen keresztül.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló három programmal csatlakozik a nemzetközi kezdeményezéshez. Október 3-án A Hold legkontrasztosabb kráterpárja, az Aristarchus és a Herodotus című programja várják az érdeklődőket, október 4-én a Hold óriásait, a Schickard és a Schiller krátereket lehet távcsővel megfigyelni, október 5-én pedig a Hold és a Szaturnusz együttállása lesz majd látható a csillagvizsgálóban.

Kezdőlap    Tudomány    Napokig az eget kémlelhetik a csillagok iránt érdeklődők

csillagászat

esemény

svábhegyi csillagvizsgáló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az EU-csúcs után: több miniszterelnökkel úgy gondoljuk, hogy szabotázs van az Európai Parlamentben

Orbán Viktor az EU-csúcs után: több miniszterelnökkel úgy gondoljuk, hogy szabotázs van az Európai Parlamentben

Koppenhágában az EU-csúcsot követően a miniszterelnök interjút adott legfrissebb tapasztalatairól, és beszámolt Angela Merkellel folytatott beszélgetéséről.
 

Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

Ursula von der Leyen újabb 4 milliárd euró hitelt jelentett be Ukrajnának

Robert Fico olyan gonddal küzd a merénylet miatt, hogy nem tudott elutazni az uniós csúcsra

Oroszellenes tévébeszéddel állt elő a cseh államfő a választás előtt néhány nappal

Nagy pénzhez jutott Ukrajna

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezeket az autókat kapkodják el a leggyorsabban Magyarországon

Ezeket az autókat kapkodják el a leggyorsabban Magyarországon

A Használtautó.hu legfrissebb elemzése szerint a magyar használtautó-piacon a Suzuki modellek vezetik a leggyorsabban eladható autók listáját, míg az idősebb és benzines járművek általában hamarabb találnak új tulajdonosra, mint az újabb vagy alternatív hajtású társaik - írta meg a Hasznaltauto.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 2.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 2.)

A Pénzcentrum 2025. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says layoffs 'imminent' with no end to shutdown in sight

White House says layoffs 'imminent' with no end to shutdown in sight

As a bitter standoff between Republicans and Democrats plays out, there is little sign that either side is willing to budge.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 06:13
Egy kínai építmény miatt lettek hosszabbak a napok
2025. október 1. 15:41
Különleges hajóroncsot fedeztek fel Horvátország partjainál – képek
×
×
×
×