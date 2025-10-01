Pokoli, ami svájci Alpokban zajlik, és ez ellen nincs mit tenni

A vizsgált időszakban a gleccserek jégtömege jelentősen csökkent, ez volt az egyik legkomolyabb olvadásuk a feljegyzések kezdete óta – számoltak be róla a GLAMOS és a svájci Krioszféra Megfigyelő Bizottság (SCC) által közösen kiadott elemzés szerzői.

Tavaly télen kevés hó esett, különösen a svájci Alpok északkeleti részén, majd júniusban hőhullámok érkeztek, s ezek következtében a gleccserek teljes jégtömegének 3 százaléka olvadt el.

”Ez tényleg sok” – hangsúlyozta Matthias Huss, a GLAMOS igazgatója.

Az olvadás ugyan nem volt olyan intenzív, mint 2022-ben, amikor a jég 5,9 százaléka vagy 2023-ban, amikor 4,4 százaléka tűnt el, de világosan kirajzolódik a tendencia.

Az elmúlt évtizedben a svájci gleccserek jégtömege mintegy negyedével csökkent

– mutatott rá Huss, aki újságírókkal tett látogatást Európa legnagyobb gleccserénél, a Rhone-gleccsernél, amely gyorsan fogy, idén mintegy másfél méterrel lett vékonyabb.

A GLAMOS adatai szerint 2016. és 2022. között mintegy száz gleccser tűnt el Svájcból, és a szakértők arra figyelmeztettek, hogy az évszázad végére a gleccserek többsége elolvadhat.

Huss szerint ez ellen nincs mit tenni,

ha ma stabilizálódna a klíma, akkor is folytatódna az olvadásuk. Viszont ha a következő 30 évben globálisan megszűnne a szén-dioxid-kibocsátás, akkor akár kétszáz gleccser is megmaradhatna az ország magas hegyein.

A tengerszint felett 3000 méternél alacsonyabban található gleccsereket különösen megviselte az elmúlt 12 hónap. A Svájc északkeleti részén található Silvetta-gleccser jégtömege a rendkívül kevés hó miatt, ami a régióban hullott, komolyan megfogyatkozott.

Huss arra is felhívta a figyelmet, hogy a gleccserek eltűnése a hegyek stabilitását is veszélyezteti, az olvadás miatt szikla és jéglavinák indulhatnak el. Ezt élte át a Valais kantonban fekvő falu, Blatten is idén májusban, amelyet a fölötte lévő hegyről lezúduló jég és törmelék söpört el.

Az ENSZ márciusban közzétett jelentésében figyelmeztetett rá, hogy a gleccserek soha nem látott ütemben olvadnak, és az elmúlt három évben jégtömegük rekordmértékben csökkent világszerte.