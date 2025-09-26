ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.09
usd:
335.76
bux:
98014.87
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Caucasic man feeling elbow with visible skin eruption due to monkey pox. High quality photo
Nyitókép: Paco Burgada/Getty Images

Rusvai Miklós: 40 ezer majomhimlős eset volt csak idén, kiléphet Afrikából a vírus veszélyes változata

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea
ELŐZMÉNYEK

Nem tudjuk, mikor lép ki a majomhimlő veszélyesebb, I-es típusa Afrikából – mondta Rusvai Miklós virológus az InfoRádióban. Ennek százszoros a halálozási aránya, mint a világban ma is elterjedt II-es típusnak.

Évről évre emelkednek a majomhimlő esetszámai, idén várhatóan már a 40 ezret is meghaladják. Nem tudjuk, mikor lép ki a majomhimlő veszélyesebb, I-es típusa Afrikából – mondta Rusvai Miklós virológus az InfoRádióban. Ez a vírus hét közép-afrikai államban, többek közt a Kongói Köztársaságban és a Közép-Afrikai Köztársaságban van jelen.

„A majomhimlőnek vagy mpox vírusnak két nagy alcsoportja van.

A veszélyesebb, úgynevezett klád I-es vagy közép-afrikai típusnak 7-8 százalék a halálozási aránya, és főleg gyerekeket és nőket betegít meg.

A klád II-es világszerte elterjedt, nálunk is minden évben diagnosztizálnak néhány esetet. 2022 volt egy kiemelkedő év, amikor közel 80 eset volt Magyarországon, és 100 ezer eset volt világszerte ebből a klád II-ből. Ez körülbelül 7-10 ezrelékes halálozása jár, tehát százszor kisebb a halálozási arány, mint a klád I-esnél, és ez elsősorban biszexuális vagy homoszexuális férfiakat betegít meg” – mondta Rusvai MIklós.

A virológus arról is beszélt, hogy mennyi a valószínűsége, hogy Afrikán kívül is megjelenhet a veszélyes típus. „Időről időre ezt a változatot is kimutatják máshol is a világban” – mondta. Svédországban is volt ilyen megbetegedés, de legutóbb Thaiföldön, Szingapúrban is.

Ezek mindig úgynevezett importált esetek, tehát olyan turisták vagy dolgozók, akik Közép-Afrikában jártak.

Általában rajtuk jelentkezik a betegség, és sokszor csak akkor, amikor visszatértek a hazájukba, mert viszonylag hosszú a lappangási idő. A jellemző tünetek sokszor két-három héttel a fertőződés után jelennek meg. Így volt az importált eseteknél is – mondta a virológus.

Rusvai Miklós szerint ha megnézzük a magyar, az európai és általában a világhelyzetet, nem lenne szükséges a globális vészhelyzet fenntartása. A vészhelyzetnek azért van jelentősége, mert a majomhimlő ellen a feketehimlő ellen készült vakcinával lehet védekezni, és mivel a feketehimlő elleni vakcinák úgynevezett zárolt vakcinabankokban vannak, csak akkor lehet ezeket a készleteket felszabadítani és felhasználni, ha kihirdetik a globális vészhelyzetet. Csak így használhatták fel a meglévő készleteket akár a közép-afrikai területen, akár a szórványosan jelentkező Afrikán kívüli eseteknél. Ilyenkor a kontaktkutatás után beoltják a fertőzött személyekkel érintkezőket is, hogy ne törjön ki rajtuk a betegség. Tehát a globális vészhelyzet kihirdetése és fenntartása egy adminisztratív lépés, hogy alkalmazni lehessen a vakcinát, ha kell.

Járványügyi értelemben tehát nincsen globális vészhelyzet”

– hangsúlyozta a virológus, és szerinte nem kell tartani pandémiától vagy attól, hogy sok eset jelentkezik Közép-Afrikán kívül. A vírusnak rágcsálók a hordozói, és az emberek is időről időre a rágcsálóktól fertőződnek meg.

„Veszély akkor van, ha a vírus az itteni sporadikus esetekről áttevődik az európai rágcsálófajokra is, mert attól kezdve a vírus kiírthatatlanná válik”

– mondta Rusvai Miklós virológus az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Rusvai Miklós: 40 ezer majomhimlős eset volt csak idén, kiléphet Afrikából a vírus veszélyes változata

vírus

járvány

rusvai miklós

majomhimlő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orosz vadászgépek miatt küldték fel a magyar Gripeneket

Orosz vadászgépek miatt küldték fel a magyar Gripeneket

Riasztották a NATO vadászgépeit öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Dánia légterét csütörtökön. Magyar Gripeneket is a levegőbe emeltek.
 

Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra

Volodimir Zeleszkij ukrán elnök bejelentette, nem indul a következő elnökválasztáson

Románia élesíti a légvédelmet: új szabály a légtérsértőkre

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat

VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Össztűz alá került Magyarország az orosz energia miatt – kritikus évek jönnek

Össztűz alá került Magyarország az orosz energia miatt – kritikus évek jönnek

Egyre nehezebb helyzetben van a magyar kormány: az unió után most már az amerikai vezetés is nyomás alá helyezte Magyarországot az orosz energia ügyében. Úgy néz ki, hogy hazánk olyan kényszerhelyzetbe kerülhet a következő 2-3 évben, amiben már nem saját maga fogja eldönteni, hogy milyen energiaforrásokra építi az ellátását. Ezért most megnéztük, hogy a llevlás okozhat-e ellátásbiztonsági problémát valamint azt is, hogy ez milyen hatással lenne az árakra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még szinte fillérekért foglalhatsz &quot;télből a nyárba&quot; utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Még szinte fillérekért foglalhatsz &quot;télből a nyárba&quot; utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik a telet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent after being accused of lying to Congress in 2020 while testifying about leaks to the media.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 04:40
Évszázados rejtély: hová tűnt a magyar Atlantisz?
2025. szeptember 25. 21:12
Sokkoló felfedezés: ez a fekete lyuk minden ismert szabályt felrúg
×
×
×
×