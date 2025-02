Bármikor újabb világjárvány törhet ki - figyelmezetett a WHO

A WHO keddi sürgősségi tanácskozását követően a világszervezet főtitkára a szakértőkkel egyetértve közölte, hogy a betegség alakulása továbbra is megfelel a nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet kritériumainak. A WHO először tavaly augusztusban nyilvánította közegészségügyi vészhelyzetnek a majomhimlőt az esetszám folyamatos növekedése és a járvány földrajzi terjedése miatt.

A nemzetközi szervezet hozzáfűzte, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kirobbant konfliktus, amely akadályozta a járványra adott válaszlépéseket, szintén szerepet játszott döntésében.

A nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet a WHO legmagasabb szintű riasztása,

amelyet a szervezet főigazgatója hirdet ki egy külső szakértőkből álló csoport tanácsát követően. A majomhimlő egy másik vírusvariánsát 2022-2023-ban szintén vészhelyzetnek minősítették.

Az új vírusvariáns, a Klád Ib továbbra is elsősorban a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjed, de Uganda és Burundi is kiemelten érintett a WHO közelmúltban kiadott jelentése szerint. Majomhimlős esetek ezenkívül utazásokhoz köthetően olyan országokban is előfordultak már, mint Thaiföld és Nagy-Britannia.

2024 eleje óta a WHO adatai szerint világszerte 21 ezer laboratóriumi vizsgálattal megerősített majomhimlős fertőződést regisztráltak, közülük 70 volt végzetes. A legtöbb haláleset Kongóban történt. További több mint 50 ezer majomhimlő-gyanús megbetegedést is följegyeztek tavaly, és mintegy ezer halálozást is - ezek megerősítése azonban sok helyen nagy nehézségekbe ütközik a megfelelő kapacitás hiánya miatt.