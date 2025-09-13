ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat Kornél
Nyitókép: NASA/Goddard/Arizona State University

A Hold felé fordulnak az oroszok

Infostart / MTI

Hét űrszonda Holdra indítását irányozza elő 2036-ig az Űrtudomány orosz projekt.

2036-ig nem terveznek orosz emberes expedíciókat, de hét szondát is fellőnek a Holdra – közölte Lev Zeljonij, az Oroszországi Tudományos Akadémia Űrkutatási Intézetének tudományos igazgatója pénteken a Rosszija 24 televíziós hírcsatorna adásában.

Zeljonij elmondta, hogy a Luna-26 orbitális misszió indítását 2028-ra tervezik, amelyet a Holdra szálló Luna-27a és a Luna-27b követ majd, illetve a Luna-28, amelynek egy speciális eszközzel a holdi talajból kell mintát vennie, oly módon, hogy abból ne tűnjenek el illékony anyagok a Földre szállításig.

A következő missziókat a tudós szerint már a következő évtizedben tervezik elindítani.

Az utolsó szovjet expedíciót, a Luna-24-et 1976-ban indították útjára. A következő kísérletet, immár Oroszország részéről, 2023-ban történt, a Luna-25 szonda azonban a Hold felszínéhez csapódott és megsemmisült.

1966-ban a szovjet Luna-9 volt az első automatikus holdszonda, amely leszállt a Hold felszínére.

Kezdőlap    Tudomány    A Hold felé fordulnak az oroszok

oroszország

űrkutatás

hold

szonda

