Ez nem játék: kedvelt szolgáltatásán változtat a Google

Infostart

Változtat a Google a Play játékok alkalmazásán, a frissítés október 1-jén érkezik meg.

Frissíti a Google a Play játékok alkalmazását, ami így valamelyest közösségibb szolgáltatássá válik. A gyakorlatban ez annyit tesz: a többi felhasználó láthatja majd, hogy egy adott személy milyen játékokkal játszott, mennyi ideig, valamint milyen eredményeket ért el abban. A frissítés szeptember 23-án érkezik meg, de az Európai Unióban – és az Egyesült Királyságban – október 1-jéig kell rá várni – közölte a vállalat.

A játékosoknak valószínűleg ismerős lehet az új megoldás, a Steam-felhasználóknál ugyanis már lehet látni, hogy más játékosok mennyit és mivel játszanak, sőt, hasonló funkció PlayStationön és Xboxon is elérhető. A Google közlése szerint adatokat gyűjt majd a korábban telepített vagy játszott játékok használatáról, a játékbeli tevékenységekre vonatkozó információkat pedig átadja a fejlesztőknek – számolt be a hvg.hu.

Fontos, hogy maguk a játékosok dönthetik el, hogy mások láthatják-e a profiljukon megjelenő adatokat. Amennyiben igen, úgy egyik játékos bekövetheti a másikat. Ugyanakkor arra is lehetőség van, hogy a teljes profilt törölje az ember, minden vonatkozó adattal együtt – olvasható.

