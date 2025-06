Itt nézheti Kapu Tiborék startját a világűrbe

A korábbi halasztások egyik legsúlyosabbika a Falcon 9 rakéta folyékonyoxigén-szivárgása miatt történt, ezt a problémát azonban mostanra orvosolták.

Néhány órával ezelőtt a NASA és a SpaceX is megerősítette, hogy megvan az indulási engedély, szinte minden körülmény adott a hibátlan rajthoz. Egyedül az időjárás tehet közbe, a két űrkutatási vállalat viszont kis esélyt lát erre, 90 százalékban kedvező időjárási viszonyokkal számolnak – idézi az Index a SpaceX X-bejegyzését.

All systems are looking good for Wednesday’s launch of @Axiom_Space’s Ax-4 mission to the @Space_Station and weather is 90% favorable for liftoff. Webcast starts at 12:30 a.m. ET → https://t.co/6RXoybzInV pic.twitter.com/988o685PVF