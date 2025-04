Történelmi kilövés előtt Jeff Bezosék, a leendő neje és Katy Perry is repülnek

Hétfőn – helyi idő szerint délelőtt fél tízkor – indul útjára Jeff Bezos űrvállalatának, a Blue Originnak az NS-31-es járata a texasi Van Hornból, fedélzetén egy csupa nőkből álló csapattal. A társaság útja az önvezető űrrepülővel nagyjából 10 percig tart majd, és ebből 4 percet fognak a súlytalanság állapotában tölteni 100 kilométeres magasságban, a világűr határán, azaz a Kármán-vonalon – írja a hvg.hu.

A járaton, amelyet a női úttörők ünneplésére indítanak el az űrbe, a legnagyobb név Katy Perry lesz, de Bezos kilövi a leendő feleségét, Lauren Sanchezt is. Szintén a fedélzeten lesz Gayle King műsorvezető, valamint egy filmproducer, egy korábbi NASA-rakétatudós, és egy emberi jogi aktivista.

The NS-31 crew is certified ‘ready to fly to space’ by CrewMember 7 Sarah Knights. The launch window opens tomorrow at 8:30 a.m. CDT / 13:30 UTC.



You can watch the live webcast here tomorrow at 7 a.m. CDT, hosted by Charissa Thompson, Kristin Fisher, and Ariane Cornell. pic.twitter.com/auKPJvtSl3