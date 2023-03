Kicsit félek tőle - vallja a mesterséges intelligenciáról az OpenAI vezetője is

A ChatGPT-t fejlesztő vállalat vezérigazgatója szerint a technológia át fogja formálni az általunk ma ismert világot: bár úgy gondolja, van benne veszély, de ettől függetlenül olyan technológiának tartja, melyben potenciál van arra, hogy drasztikusan javítson életminőségünkön - derül ki Sam Altman az ABC Newsnak adott interjújából.

"Vigyáznunk kell vele, és az emberek számára szerintem örömhír, hogy mi is tartunk egy kicsit a technológiától" - fogalmazott.

A ChatGPT további sorsában Altman szerint a szabályozó testületeknek épp akkora szerep kell hogy jusson, mint a társadalomnak: a visszajelzések segíthetnek elkerülni a jövőbeni, a társadalomra gyakorolt esetleges negatív hatásokat. A ChatGPT alig néhány hónapja érhető el, ám máris a legnagyobb növekedést elérő alkalmazás, amelyet valaha készítettek.

Havi 100 millió aktív felhasználót ért el néhány hónap alatt,

miközben a TikToknak 9 hónapra, az Instagramnak pedig három évre volt szüksége ugyanehhez.

A program nem tökéletes, de az amerikai ügyvédi vizsgán így is 90 százalékos teljesítményt ért el, közel tökéletes SAT-tesztet írt, mely a matematika érettségi amerikai megfelelője, és ma már a legtöbb programnyelven képes kódolni is. A legfrissebb program, a GPT-4 az első lépés egy hosszú úton: egy mesterséges általános intelligencia a cég távlati célja, amely átlépve egy küszöböt tulajdonképpen okosabb lesz az embernél. A GPT-4 egyelőre még csak limitált számú felhasználó számára elérhető, és a bétatesztelők közt látássérült emberek is vannak.

A termék sikere mellett ugyanakkor Altman éjjeli nyugalmát zavarja az, hogy ez veszélyes vállalkozás is lehet.

"Különösen amiatt aggódom, hogy dezinformálásra használhatják, és most, hogy egyre jobban tud számítógépes kódot írni, kibertámadásokhoz is felhasználhatják"

- mondja Altman, aki szerint a sci-fik világa nem fog bekövetkezni: saját döntésekre és világuralomra nem számít, mivel a programnak input kell, emberi irányítás.

Az ugyanakkor nem mindegy, hogy milyen emberek irányítják: ő is el tudja képzelni, hogy mások nem azzal az elővigyázatossággal közelítik meg majd, mint ő. Vlagyimir Putyin állítólag már 2017-ben azt mondta egy iskolai évnyitón, hogy aki a mesterséges intelligencia terén vezető hatalommá válik,

az irányítja majd a világot.

"Ez borzongató kijelentés. Ehelyett azt remélem, hogy egymás után egyre erősebb és erősebb rendszereket fejlesztünk ki, amelyeket mindannyian különböző módokon használhatunk, amelyeket integrálunk a mindennapi életünkbe, a gazdaságba, és melyek az emberi akarat erősítőjévé válnak" - árnyalja a képet Altman. Azt is elismeri, hogy a dezinformációk terjesztése komoly és reális veszély: a mesterséges intelligencia fabrikált tényekről is teljes meggyőződéssel állítja, hogy azok valósak.

Másképp gondolkozik, mint mi

Memória helyett deduktív gondolkodást alkalmaz a program, ez okozza részben a problémát.

"Az általunk létrehozott modellekről úgy kell gondolkodni, mint egy következtetéseken alapuló rendszerről, nem pedig mint egy tényadatbázisról. Tényadatbázisként is működhetnek, de nem ez a különleges bennük -

mi azt szeretnénk, hogy amit tesznek, az álljon közelebb az érvelés képességéhez, mint a memorizáláshoz"

- fogalmazott Altman.

Csapatával ugyanakkor azt reméli, a bot végül képes lesz az internetet és a saját deduktív érvelését használni a tények és a fikció szétválasztására. A GPT-4 az OpenAI szerint 40 százalékkal nagyobb valószínűséggel állít elő pontos információkat, mint előző verziója. Altman szerint azonban a rendszerre mint a pontos információk elsődleges forrására hagyatkozni "nem szabad", kétszer is ellenőrizni kell állításait.

Rajtunk tesztelik

Altman szerint szándékos, hogy akkor adták oda játékszerként az embereknek a technológiát, mikor még gyerekcipőben jár: ekkor megtanulhatják használatát, és sok értékes adatot is nyújtanak. Megtudhatják ezekből, milyen hibái vannak, mire használják az emberek és a többi: sokkal rosszabb lett volna, ha egy tökéletes terméket dobtak volna atombombaként az emberekre.

Hogy elveszi-e majd egyes emberek munkáját a mesterséges intelligencia, az Altman szerint tény:

csak azért aggódik, hogy milyen gyorsan.

"Ha néhány generáció alatt következik be ez, ahhoz az emberiség nagyon szépen tud alkalmazkodni, ezt már többször megmutatta. De ha egyjegyű az évek száma, amely alatt a változás bekövetkezik... ez aggaszt" - fogalmazott.

Hozzátette, arra biztatja az embereket, hogy ne őket leváltó technológiaként, hanem lehetőségként tekintsenek a mesterséges intelligenciára, mely új állásokat is teremthet. Arra is reagált, hogy sok diák csalás céljára használja jelenleg a technológiát.

"Az oktatásnak meg kell változnia, de ez már sokszor megtörtént a technológiai fejlődést követve. Az egyik legizgalmasabb dolog, ahogyan

egyéni tanulási lehetőséget biztosít mindenkinek a mesterséges intelligencia"

- mondta Altman. Csapatával azt szeretné elérni, hogy ha a felhasználók úgy gondolnának a ChatGPT-re, mint egy "másodpilótára", aki segíthet kiterjedt számítógépes kódot írni vagy problémákat megoldani.

"Ez bármilyen területen megvalósulhat, így sokkal magasabb életminőséget, életszínvonalat érhetünk el. De olyan új dolgokat is elérhetünk, amelyeket ma még csak el sem tudunk képzelni - ez az ígéret" - mondta.

