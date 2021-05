Erre különösen oda kell figyelni a home office-ban

Miért hat egyesekre ösztönzőleg a távmunka, másokra viszont pont ellenkezőleg? Ezt vizsgálta Stephen Bevan, a Lancasteri Egyetem foglalkoztatástudományi intézetének HR kutatás-fejlesztési vezetője – írta a Conversationben megjelent cikk alapján a Qubit.

1085 válaszadót kérdeztek arról, milyen volt a teljesítményük a home office-ban. A Work After Lockdown projekt keretében elvégzett felmérésben a közgazdászok által használt mércével mérték a produktivitást, vagyis az egy óra alatt megtermelt termék vagy szolgáltatás értékét vették figyelembe. Emellett arról is kérdezték őket, mennyire érezték magukat termelékenynek a szokásos, lezárások előtti munkahelyi teljesítményükhöz képest.

A válaszadók 54 százaléka úgy látta, hogy kevéssel vagy sokkal több munkát tudott elvégezni egy óra alatt, mint annak előtte. Azokkal együtt, akik úgy gondolják, hogy nagyjából a munkahelyi teljesítményüket hozzák otthon is, már csaknem 90 százalék azoknak az aránya, akiknek a munkahatékonysága ugyanazon a szinten maradt, vagy javult is az irodaihoz képest.

A Cardiffi Egyetem és a Southamptoni Egyetem tavalyi elemzése is hasonló eredményt hozott. Az otthonról dolgozók többsége e felmérés szerint is legalább annyira termelékeny volt, mint a lezárások előtt, és 88 százalékuk mondta, hogy szeretne a jövőben is inkább home office-ban maradni legalább részlegesen.

A válaszadók

41 százaléka nyilatkozta, hogy ugyanannyi munkát képes elvégezni, mint fél évvel korábban,

29 százalékuk pedig még hatékonyabbnak is érezte magát.

30 százalék volt azoknak az aránya, akik viszont úgy érezték, hogy csökkent a termelékenységük.

Egy másik kutatás eredményei arra utalnak, hogy a megnövekedett termelékenység az önálló munkaszervezésnek is köszönhető: a résztvevők kevesebb időt töltöttek mások kéréseinek teljesítésével, illetve olyan feladatokkal, amelyeket fárasztónak találtak, így az értekezletekkel, de nőtt az általuk is fontosnak vélt feladatok gyakorisága és a kapcsolattartás külső ügyfelekkel.

Stephen Bevan és munkatársai a résztvevők mentális állapotát is vizsgálták a WHO ötfokozatú indexét használva. Az eredmények egyértelmű összefüggést mutattak a jobb mentális egészség és a nagyobb otthoni termelékenység között. A magukat leginkább produktívnak érző dolgozók mentális egészség pontszámai kétszer olyan magasak voltak, mint azoké, akik a legkevésbé érezték magukat hatékonynak.

Kiderült az is, hogy azok közül, akik a lezárások idején home office-ban dolgoztak, sokan olyan mentális egészséget érintő problémákkal küzdöttek, mint az elszigeteltség, az anyagi gondok, egy családtag ápolása, az otthoni iskoláztatás megszervezése vagy egészségügyi gondok. Ha a cégek hosszabb távon is kísérleteznének a távmunkával, és fenn kívánják tartani a dolgozók termelékenységét, megtérülnének a munkavállalók pszichikai jóllétét célzó befektetések.

A felmérés szerint öt tényező segíti elő, hogy a dolgozó a WHO skálája szerint jó mentális egészségnek örvendjen távmunka közben:

ha nem kínozzák fizikai tünetek,

ha annyi ideig dolgozik, amennyit a szerződése előír,

ha gyakrabban kapcsolatba lép a főnökével,

ha elégedett a munka-magánélet egyensúllyal az életében,

ha extrovertáltnak tartja magát

Fontos megjegyezni azt is, hogy felmérésben is a válaszadók 73 százaléka azt mondta, a jövőben a hibrid munkavégzést részesítené előnyben, vagyis aszerint választaná meg a munkavégzés helyét, hogy éppen milyen feladata van. Ezt az átállást azért is érdemes jól megválasztani, hogy a dolgozók mentális egészségét se veszélyeztessék a cégek.

Nyitókép: Pexels.com