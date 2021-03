Az agy vérellátását nehezítő gyulladás felelhet a hosszú Covid egyes tüneteiért

Zavaros gondolatok, nehézség koncentráció és gondolkodás terén, a rövidtávú memória elvesztése, súlyos esetben akár pszichózis vagy delírium: a ködös agyműködés gyűjtőfogalommal leírható tünetegyüttes az egyike azoknak, amelyek a hosszú Covidban szenvedőket érintik. Bár a kutatók nem tudják megmondani, pontosan mi okozhatja a jelenséget, a kör egyre szűkül. A legvalószínűbbnek most az tűnik, hogy akkor alakul ki ez az állapot, ha a fertőzésre választ adó sejtek olyan helyekre – például az agyba – jutnak el, ahol előfordulásuk atipikus – írja az ABCNews.

A koronavírus áldozatait boncolva találtak a kutatók olyan sejteket az agyban, amelyeknek nem lett volna ott semmi keresnivalójuk: a megakariociták értékes helyet foglaltak az agyban, akadályozva a vérellátását. David Nauen, a Johns Hopkins Egyetem patológusa szerint ez a jelenség egyedi lehet a koronavírusra nézvést.

"Az agyban még soha nem találtak megakariocitákat,

semmilyen tanulmányt nem találtam ebben a témában korábbról. Valódi újdonság, hogy a koronavírus ezt is eredményezheti, a jelenség elemzésével jobban megérthetjük a betegség folyamatát" – fogalmazott.

Ezek a nagy sejtek megakadályozzák, hogy az agy elég oxigénhez és tápanyaghoz juthasson.

"Az agykéreg kapillárisokkal gazdagon beszőtt, ha ezek egy részét blokkolják vagy elzárják ezek a sejtek, az csökkenti a véráramlást. A véráramlás megváltozása egy olyan rendszerben, amely precízen kiszámolva szállítja az oxigént, a kognitív funkció károsodásához vezethet, például ködös agyműködéshez" – fogalmazott Nauen.

A sejtek ráadásul nagy számban jelentek meg az agyban, így hatásukat jelentősnek tekinthetjük. Nauent most az érdekli, hogyan kerülhetnek ezek a sejtek az agyba – mások már felállítottak teóriákat a témában. Adrienne A. Boire neurológus, neuroonkológus szerint

a ködös agyműködést tapasztalók agyában gyulladás állhat fenn,

melyet a citokinnak nevezett proteinek jelenléte bizonyít. A kutatók a gerincvelői folyadékban bukkannak most a gyulladásos folyamatokat vezérlő, ezáltal szervek károsítására is képes citokinokra. Boire arra szeretne rájönni, vajon miért alakul ki egy túlélőnél a ködös agyműködés, ha egy másiknál nem. A ködös agyműködés

A koronavírusos betegek harmadánál alakul ki valamiféle neurológiai következmény, ennek azonban csak egy része ködös agyműködés.

A neurológiai szövődmények létrejöttében a betegség adta pszichológiai terhelés is közrejátszik.

A felépülés 3-6 hónapot vehet igénybe, de úgy tűnik, nem mindenki gyógyul ki ebből az állapotból: egyes érintetteknek együtt kel vele élnie. Nem csak azoknál állhat fenn ez az állapot, akiknek betegsége súlyos volt, közepes súlyosságú megbetegedés esetében is előfordulhat A koronavírusos betegek harmadánál alakul ki valamiféle neurológiai következmény, ennek azonban csak egy része ködös agyműködés.A neurológiai szövődmények létrejöttében a betegség adta pszichológiai terhelés is közrejátszik.A felépülés 3-6 hónapot vehet igénybe, de úgy tűnik, nem mindenki gyógyul ki ebből az állapotból: egyes érintetteknek együtt kel vele élnie.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay