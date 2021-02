A harmadik oltást teszteli a Pfizer

A kísérletben azok vehetnek részt, akik a vakcina első adagját legalább hat hónappal ezelőtt kapták meg: ez a gyakorlatban a korábbi klinikai kísérletekben részt vevő embereket jelentheti. Az NBC-nek Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója azt mondta, a második emlékeztető oltástól azt remélik, hogy még komolyabb immunválaszt fog kiváltani, ami által az antitestszint akár tíz- vagy hússzorosára is emelkedhet annak, amit az első emlékeztető oltással el sikerül érni.

Két életkori csoportban zajlanak majd a tesztek: a 18–55 év köztiek mellett a 65–85 évesek körében próbálják ki a harmadik adag hatékonyságát. A mostani tesztbe azok kerülnek majd be, akik az első között kapták meg tavaly májusban a Pfizer és a BioNtech közösen kifejlesztett, akkor még kísérleti oltását a klinikai tesztek első és második fázisában. Már akkor is két oltást adtak háromhetes különbséggel, és ezt a dozírozást tartotta meg a gyógyszergyár máig.

A harmadik oltás teljesen meg fog egyezni azzal, amit tavaly a kísérletben kaptak az önkéntesek.

Eközben a cég a variánsokkal is aktívan foglakozik, a dél-afrikaival szembeni hatékonyságemelés a céljuk. Ennek érekében módosítottak védőoltásuk összetételén, most ezt a frissített vakcinát is klinikai tesztekben mérettetik majd meg.

Azt már korábban úgy vélték a szakértők, hogy évről évre szükséges lehet apróbb változtatásokat eszközölni a koronavírus elleni oltáson, csakúgy, mint ahogy az influenza ellenivel történik. A módosított védőoltások engedélyeztetési procedúrája már nem lesz olyan hosszadalmas, mint az eredeti változatoké volt. Mindez azt is megerősíti, hogy

jó ideig kell még együtt élnünk az új koronavírussal.

Annak is ki kell majd derülnie, hogy milyen gyakran szükséges újabb emlékeztető oltásokat adni azoknak, akiket már immunizáltak a patogénnal szemben.

A Moderna szintén vizsgálja a harmadik adag oltás beadásának esetleges előnyeit, illetve a Pfizerhez hasonlóan foglalkozik a dél-afrikai variánssal szemben hatékonyabban védő vakcinaverzió fejlesztésével. Így halad az immunizáció

Globálisan 6 141 896 oltást adnak be egy nap.

Ezzel a tempóval öt évbe telne a világ lakosságának 75 százalékát immunizálni.

Február 25-i adataik szerint a magyar lakosság 4,8 százaléka kapott már egy, 2,1 százaléka pedig két adagot is valamelyik elérhető vakcinából.

28 014 adag oltást adnak be naponta hazánkban átlagosan. A Bloomberg frissülő adatai szerint 218 millió adagnyi oltást adtak be eddig a világ 99 országában.Globálisan 6 141 896 oltást adnak be egy nap.Ezzel a tempóval öt évbe telne a világ lakosságának 75 százalékát immunizálni.Február 25-i adataik szerint a magyar lakosság 4,8 százaléka kapott már egy, 2,1 százaléka pedig két adagot is valamelyik elérhető vakcinából.28 014 adag oltást adnak be naponta hazánkban átlagosan.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Emilio Morenatti