Meglepő adatok a légi közlekedés világából

Az előző öt év átlagához képest is csökkent 2019-ben a légibalesetek száma és aránya is, és a halálos incidensekből is kevesebb volt – írja az Index a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (International Air Transport Association) polgári légiközlekedésre, az utas- és teherszállító légitársaságokra vonatkozó biztonsági jelentésére hivatkozva.

Az IATA összefoglaló számai szerint az egy évvel korábbihoz képest 2019-ben 17 százalékkal kevesebb volt a polgári repüléssel közvetlenül összefüggő balesetek száma, és csaknem felére csökkent a halálos légibalesetek kockázata. A nemzetközi szövetség kockázati mutatója tavaly 0,09 esemény volt millió repülésre vonatkoztatva. Érzékeltetve, ha egy utas az év minden napján repülőne szállna, akkor 535 évnek kellene eltelnie ahhoz, hogy egy halállal végződő baleset részese legyen, és több mint 29 ezer év ahhoz, hogy a járata valamennyi – beleértve ő magát is – odavesszen.

Évről évre biztonságosabb, miközben a volumene egyre bővül

Míg 2018-ban 4,3 milliárd légiutas jutott 46,1 millió légi útra, addig 2019-ben 4,5 milliárd légiutas ült 46,8 millió járaton (ez 96 utas/út). 2018-ban tizenegy halálos áldozatokkal járó baleset történt, 523 halálos áldozattal, 2019-ben ezek száma nyolcra csökkent és összesen 240 életet követeltek. A 2019-es nyolc halálos baleset a légi utak számára vetítve 0.000017 százalék, míg a 240 halálos áldozat az utasok számára vetítve 0,0000053 százalék.

Viszonyításkét a portál megjegyzi: bár a közúti közlekedésről nincsenek olyan összesített statisztikák, mint amivel az IATA szolgál, a WHO becslése szerint tavaly hozzávetőleg 1,35 millióan haltak meg közúti balesetben szerte a világon.

A 2019-es halálos balesetek kategóriákra bontva a polgári repülés világában:

4 baleset repülés közben, a személyzet elvesztette az irányítást a repülőgép fölött – 191 halott

1 baleset landolás közben, a repülőgép nem tudott rendben leszállni és a földnek csapódott – 41 halott

1 baleset egyéb okokkal összefüggésben – 5 halott

2 baleset landolás után, futópályáról letérés miatt – 3 halott

A nyolc halálos balesetet szenvedő gépből 6 utasszállító és 2 teherszállító repülőgép volt.

Mint az a fentiekből kitűnik, a legveszélyesebb incidenstípus a repülőgép fölötti kontroll elvesztése. A legtragikusabb ilyen baleset az etióp légitársaság 2019. március 10-i katasztrófája volt, ami 149 utas és a nyolcfős személyzet halálával járt. A 302-es járat hat perccel fölszállás után történt lezuhanása ismételten felszínre hozta a Boeing 737 MAX 8-as repülőgépek súlyos hibáit, földre kényszerítve az összes ilyen típusú gépet, és válságba taszítva a legendás amerikai repülőgépgyártót.

Nemcsak az ég rejt kockázatokat

2019-ben 44 szerencsés kimenetelű, halállal nem végződő incidens történt. Ezek kategóriákra bontva:

15 futópálya elhagyás (Runway Excursion)

8 repülés közbeni meghibásodás, károsodás (In-flight Damage)

6 futómű-meghibásodás (Gear-up Landing/Gear Collapse)

5 faroksérülés fel- vagy leszállás közben (Tail Strike)

4 földön bekövetkezett baleset (Ground Damage)

3 kemény landolás (Hard Landing)

2 baleset egyéb okokkal összefüggésben (Other End State)

1 elhibázott landolás (Undershoot)

A legtöbb baleset tehát továbbra is reptéri környezetben történik, a landolással, fölszállással összefüggésben, emiatt a jövőre nézve kétségkívül ez az egyik terület, ahol bőven van még hová fejlődni a biztonsági protokolloknak – áll az IATA jelentésében.

A jelentés arra is kitért, hogy a kereskedelmi repülés 2019-ben bekövetkezett incidenseinek 32 százaléka Észak-Amerikában, 17 százaléka Afrikában és 15 százaléka az ázsiai-csendes-óceáni térségben történt. Európa a világ legbiztonságosabb térségének számít a polgári légi repülést illetően.

Továbbá, hogy a 2019-es incidensek közül öt teherszállító repülőgéppel történt, ebből kettő volt halálos, összesen nyolc áldozattal. Három baleset landolás előtt nem sokkal, kettő landoláskor történt.

Kivételes lehet az idei év

Az Index végezetül megjegyzi: a jelenlegi helyzettel kapcsolatban annyit biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a a 2020-as évről szóló jövő évi jelentés minden korábbihoz képest rendkívüli adatokat fog tartalmazni. Az IATA által március végén közzétett februári utasforgalmi adatokon már jól látszódott a koronavírus-járvány hatása: 14 százalékkal csökkent az értékesített utaskilométerek száma, és márciusra minden bizonnyal még drasztikusabb csökkenést mutatnak majd az adatok.

Az IATA friss helyzetjelentése szerint a járvány miatt globálisan 25 millió légi közlekedéshez köthető munkahely került veszélybe, a légközlekedési szektor szinte teljes leállása pedig a baleseti statisztikákra is nagy hatással lesz nyilvánvalóan.

