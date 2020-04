Drámai változás állt be a magyar légtérben is

A magyar légtér forgalma, hasonlóan Európa más országaihoz, nagyjából a tizedére esett vissza az elmúlt három hétben. A koronavírus okozta utazási korlátozások hatására

drámai változás állt be a korábbi, viszonylag normális forgalmi trendben, és hirtelen, egy hét leforgása alatt zuhant 85-90 százalékával a forgalom

– fogalmazott az InfoRádiónak a HungaroControl főosztályvezetője.

Miután a nagy légitársaságok közül egyedüliként a Qatar Airways az, amely továbbra is szinte korlátozás nélkül teljesít járatokat, ez teszi ki a magyar légtér megmaradt forgalmának 30 százalékát. 50 százalékot ad a carfogóforgalom, a maradék 20 százalékot pedig egy-két olyan fapados társaság, amely néhány járatot még fenntart. Illetve vannak még olyan távol-keleti légitársaságok is, mint a Singapore Airlines, vagy a Thai Airways, amelynek gépei a magyar légteret érintve közlekednek nyugat-európai nagyvárosokba – ismertette Bakos József.

Érdekesség – tette hozzá a szakember –, hogy annak ellenére, hogy a HungaroControlnál azzal számoltak, hogy a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozás a kisgépes forgalomra is nagyban hatással lesz, ez nem így történt. Ismeretes, a magyar légtérben meglehetősen sok kisgépes pilótaoktatás zajlik, ezek többsége pedig nem maradt félbe. Így adott napokon – az időjárás függvényében – megnövekedhet a kisgépes forgalom.

A kisgépek, hasonlóan az utasszállítókhoz, minden további nélkül elhagyhatják a magyar légteret külföldre, amennyiben betartják a repülési szabályokat, és a fogadó repülőtér, ahová tartanak, üzemel. Természetesen, amikor visszatérnek Magyarországra, a fedélzeten utazókra ugyan azok a karanténelőírások érvényesek, mint bármely más személyre, aki átlépi az országhatárt. Ugyanakkor a kisgépere is vonatkozik a magyar hatóság által kiadott notam, miszerint bizonyos országokból érkező gépek nem landolhatnak – itt elsősorban Olaszországra kell gondolni, tette hozzá a szakember.

Bakos József végezetül arra is kitért, miután jelentősen lecsökkent a légi forgalom, így a HungaroControlnál is kevesebb emberre van szükség, ugyanakkor a cég olyan szolgálatot tart fönn, amelyet folyamatos mód biztosítani kell. Ezért a korábbitól eltérő módon olyan munkarendet vezettek be, amely egy esetleges fertőzés esetében is képes biztosítani a folyamatos kiszolgálást. Vagyis a légi forgalmi irányítókat három nagy csoportba, amiket további három kisebb teamekre osztottak, ezek két hetes váltásban dolgoznak. Hasonlóképp, mint számos légi navigációs szolgáltató Európa-szerte.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Mónus Márton