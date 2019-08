Lakmuszpapírként jelzi Grönland a klímaváltozást

Idén nyáron eddig 240 milliárd tonna jég olvadt el Grönlandon. A Nyugat-Európát is sújtó hőhullámok, amelyek 2, 3, sőt helyenként 4 fokkal is megdöntötték az eddigi melegrekordokat északra húzódnak és olvasztják a grönlandi jeget. Július 31-én egyetlen nap alatt 10 millió tonna jég olvadt el, de egész nyáron jelentős az olvadás a térségben. A mértékét Mika János éghajlatkutatót, az Esterházy Károly Egyetem tanára mutatta be az InfoRádióban.

"Ha elképzeljük, hogy egy tonna jég 1x1x1 méteres kocka, láthatjuk, milyen óriási mennyiség a 240 milliárd tonna jég, ami idén eddig elolvadt" - szemléltette a helyzetet a szakember. A teljes grönlandi jégtömeg egyébként átlagosan 6 millió milliárd tonna, amihez képest az idei nyári olvadás elenyésző, ám összességében mégis bajt jelez.

"Nagyon nagy baj az olvadás"

- hangsúlyozta Mika János, kifejtve: a klímaváltozás miatt amúgy is meglévő jégolvadást tetézte az Észak-Európába idén nyáron már másodszor betörő hőhullám. "Egy 2000-szer 1000 kilométer széles és hosszú, illetve 2-3 kilométer vastag jégtömegről van szó, aminek a teljes elolvadásától egyelőre nem kell tartani, ám a jég felülete már 2012 óta már minden pontján megolvad legalább egy napig" - szemléltette a helyzetet az éghajlatkutató. Hozzátette: ha az összes jég elolvadna - amihez több ezer év kellene -, az 7,2 méterrel emelné meg a bolygón a tengerek-óceánok vízszintjét. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a világ népességének fele tengerpartokon él, láthatjuk, mekkora katasztrófa lenne ez. A szakember kiemelte:

Grönland nagyon fontos indikátora a klímaváltozásnak.

Az idén nyáron eddig elolvadt 240 millió tonna grönlandi jég csak néhány század milliméterrel emelte meg a tengerszintet, azonban amerikai és dán kutatók júniusban megjelent tanulmánya szerint a század végéig csak a grönlandi jégolvadás 5-33 centiméterrel fog hozzájárulni a globális tengerszint-emelkedéshez.

Nyitókép: Pixabay