Grönlandon rekordközeli az olvadás mértéke.

Olsen kollégája, Rasmus Tonboe a Twitteren a fotó alatt megjegyezte: a szokatlan meleg és az, hogy nagyon kevés repedés volt a jégen, ahhoz vezetett, hogy a gyorsan felhalmozódott olvadékvíz nem tudott levezetődni a szilárd jégről, így a felszínén rekedt.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD