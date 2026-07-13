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A francia Michael Olise a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak a nyolcaddöntõbe jutásért játszott Franciaország-Svédország mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. június 30-án.
Nyitókép: Sarah Yenesel

Francia csapattársai a Real Madridba csábítanák Michael Olisét

Infostart / Dénes Tamás
ELŐZMÉNYEK

Michael Olise sürgős találkozót kér a Bayern München vezetőitől, hogy megvitassák jövőjét a szenzációs világbajnoki szereplést követően, amelynek eredményeként piaci értéke az egekbe szökött. A francia válogatott játékos válaszút előtt, mivel a Real Madrid érdeklődése a színfalak mögött egyre fokozódik.

Olise, aki 2024-ben 55 millió euróért csatlakozott a Bayern Münchenhez a Crystal Palace-tól, hat gólpasszt adott, és kulcsszerepet játszott abban, hogy Franciaország bejusson a 2026-os világbajnokság elődöntőjébe – ahol Spanyolországgal csap össze kedd este.

Az El Debate szerint Olise kérte, hogy a torna után azonnal találkozhasson Herbert Hainerrel, a Bayern München elnökével, hogy megbeszéljék esetleges távozását. Miközben továbbra is a francia válogatott vb-szereplésére koncentrál, tisztában van a teljesítménye által keltett hatalmas érdeklődéssel, és azt szeretné, ha fizetése is tükrözné új pozícióját a világfutballban.

A nyomás a francia csapaton belülről érkezik, ahol Olise csapattársai szinte már a Real Madrid nem hivatalos nagyköveteiként működnek. Állítólag Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni és Ibrahima Konaté is arra biztatják Olist, hogy csatlakozzon a spanyol sztárklubhoz.

A játékos érdeklődése ellenére a Madridba igazolása továbbra is nagyon bonyolult pénzügyi feladat. A piaci értékét jelenleg 200 millió euró körülire becsülik, és még három év van hátra a szerződéséből.

A Bayern alapvetően nem szeretne lemondani a sztárjátékosairól, így Oliséről sem, a Bajnokok Ligája megnyerésére esélyes kerettel akar nekivágni a 2026–2027-es idénynek.

Azonban Olise jelenlegi nettó 8 millió eurós fizetése ezen a szinten kevés. Az El Debate hozzáteszi, hogy a Bayern már elkészített egy nettó 14 millió eurós szerződéshosszabbítási ajánlatot, hogy elriassza a kérőket, köztük a Real Madridot.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Francia csapattársai a Real Madridba csábítanák Michael Olisét

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