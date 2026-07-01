Egészen elképesztő Mbappé és Olise eredményessége

Franciaország az elmúlt öt világbajnoki mérkőzése mindegyikén legalább 3 gólt szerzett, ami a leghosszabb ilyen sorozat a torna történetében. (Beleértve a 2022-es elveszített döntőt is.)

A duplázó Kylian Mbappénak ez volt a negyedik többgólos mérkőzése a világbajnokságok kieséses szakaszában. Hihetetlen módon ez kétszer annyi, mint bármely más játékosé a torna történetében. Ez volt a 7. többgólos mérkőzése a tornákon, ami szintén világbajnoki rekord).

Mbappé beérte Lionel Messit a 2026-os vb góllövőlistáján. Sőt, eddigi 2 gólpasszával előnyre tett szert Messivel szemben az Aranycipő-versenyben.

A Real Madrid középcsatára 18-ra növelte a világbajnoki góljai számát. Miroslav Klosét megelőzte, a második helyen áll az örökranglistán Lionel Messi (19) mögött.

A vb-k „kanadai listáján” Mbappé ponttal áll (18 gól, 4 gólpassz), ezzel megelőzte Pelét. Csak Lionel Messi előzi meg (27 pont).

Mindössze másodszor történt meg, hogy Franciaország megnyerte az első négy meccsét egy világbajnokságon. 1998-ban, az első alkalommal, hazai pályán megnyerte a tornát.

Michael Olise eddig 5 gólpasszt adott a 2026-os világbajnokságon, és vezeti ezt a listát a tornán. Egyedül a háromszoros világbajnok Pelé (6, 1970-ben) adott több gólpasszt egyetlen tornán, 1966 óta.

Franciaország az első csapat a világbajnokságok történetében, amely 7 egymást követő mérkőzést nyert meg európai ellenfelek ellen.

A francia válogatott 53 gólt szerzett a 2014-es világbajnokság óta, ami legalább 16-tal több, mint bármely más nemzet mutatója ebben az időszakban (a második helyen Németország és Argentína áll 37 góllal, majd Brazília és Hollandia következik 36 góllal).