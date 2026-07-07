Újabb rekordokat döntött a spanyol válogatott, távozik a portugál kapitány

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a spanyol labdarúgó-válogatott Mikel Merino góljával 1–0-ra legyőzte Portugáliát, és ezzel biztosította a helyét a legjobb nyolc között a világbajnokságon. A portugálok elleni nyolcaddöntős győzelem

sorozatban a hatodik kapott gól nélküli mérkőzése volt a spanyol csapatnak, amely így világbajnoki rekordot döntött.

A regnáló Európa-bajnok a mostani vb-n az ötödik mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig a négy évvel ezelőtti, katari torna nyolcaddöntőjében elért 0–0-s döntetlennel már hat összecsapásnál tart. Ezzel immár egyedüliként áll az örökrangsor élén, a korábbi öt kapott gól nélküli összecsapással holtversenyben az olasz (1990) és a svájci (2006, 2010) csapattal volt a legjobb.

A spanyol kapus, Unai Simón pedig 609 percre javította kapott gól nélküli sorozatát.

Az Athletic Bilbo 29 éves kapusa a 2022-es katari vb nyolcaddöntőjében 0–0-s döntetlennel hozta le a Marokkó elleni találkozót, beleértve a kétszer 15 perces hosszabbítást is, előtte a csoportkörben a japánok vették be a kapuját. A példátlan hosszú sorozattal korábban már megdöntötte Iker Casillas 476 perces világbajnoki csúcsát a spanyol válogatottban, illetve az olasz Walter Zenga 517 perces abszolút rekordját is.

A spanyol válogatott pénteken közép-európai idő szerint 21 órától Belgiummal játszik Los Angelesben a világbajnokság negyeddöntőjében.