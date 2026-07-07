ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.99
usd:
309.72
bux:
0
2026. július 7. kedd Apollónia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A spanyol játékosok, miután 1-0-ra gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Portugália-Spanyolország mérkõzésén a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. július 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jeffrey McWhorter

Újabb rekordokat döntött a spanyol válogatott, távozik a portugál kapitány

Infostart / MTI

Sorozatban a hatodik világbajnoki mérkőzését zárta kapott gól nélkül a spanyol labdarúgó-válogatott, amire még nem volt példa a futballtörténelemben. A regnáló Európa-bajnok kapusa, Unai Simón pedig 609 percre javította kapott gól nélküli sorozatát. Közben kiderült az is, hogy Roberto Martínez átadja a helyét másnak a portugál válogatott élén.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a spanyol labdarúgó-válogatott Mikel Merino góljával 1–0-ra legyőzte Portugáliát, és ezzel biztosította a helyét a legjobb nyolc között a világbajnokságon. A portugálok elleni nyolcaddöntős győzelem

sorozatban a hatodik kapott gól nélküli mérkőzése volt a spanyol csapatnak, amely így világbajnoki rekordot döntött.

A regnáló Európa-bajnok a mostani vb-n az ötödik mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig a négy évvel ezelőtti, katari torna nyolcaddöntőjében elért 0–0-s döntetlennel már hat összecsapásnál tart. Ezzel immár egyedüliként áll az örökrangsor élén, a korábbi öt kapott gól nélküli összecsapással holtversenyben az olasz (1990) és a svájci (2006, 2010) csapattal volt a legjobb.

A spanyol kapus, Unai Simón pedig 609 percre javította kapott gól nélküli sorozatát.

Az Athletic Bilbo 29 éves kapusa a 2022-es katari vb nyolcaddöntőjében 0–0-s döntetlennel hozta le a Marokkó elleni találkozót, beleértve a kétszer 15 perces hosszabbítást is, előtte a csoportkörben a japánok vették be a kapuját. A példátlan hosszú sorozattal korábban már megdöntötte Iker Casillas 476 perces világbajnoki csúcsát a spanyol válogatottban, illetve az olasz Walter Zenga 517 perces abszolút rekordját is.

A spanyol válogatott pénteken közép-európai idő szerint 21 órától Belgiummal játszik Los Angelesben a világbajnokság negyeddöntőjében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Újabb rekordokat döntött a spanyol válogatott, távozik a portugál kapitány

rekord

portugália

spanyol válogatott

kapus

roberto martínez

foci-vb 2026

unai simón

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
NATO-csúcs: Fico nem ad pénzt Ukrajnának, Babiš az elnök fúrásával van elfoglalva
Tudósítónktól

NATO-csúcs: Fico nem ad pénzt Ukrajnának, Babiš az elnök fúrásával van elfoglalva
Közép-európai feszültségekkel és határozott különvéleményekkel kezdődik a holnapi ankarai NATO-csúcstalálkozó. Miközben Pozsony világossá tette, hogy nem ad pénzt Ukrajna katonai támogatására, Prágában a cseh delegáció belső hatalmi harca borzolja a kedélyeket a csúcs előtt. Andrej Babiš cseh miniszterelnök arra is számít, hogy Csehország komoly kritikákat kaphat Ankarában a védelmi vállalások elmaradása miatt.
Újabb rekordokat döntött a spanyol válogatott, távozik a portugál kapitány

Újabb rekordokat döntött a spanyol válogatott, távozik a portugál kapitány

Sorozatban a hatodik világbajnoki mérkőzését zárta kapott gól nélkül a spanyol labdarúgó-válogatott, amire még nem volt példa a futballtörténelemben. A regnáló Európa-bajnok kapusa, Unai Simón pedig 609 percre javította kapott gól nélküli sorozatát. Közben kiderült az is, hogy Roberto Martínez átadja a helyét másnak a portugál válogatott élén.
 

Most válik teljessé a negyeddöntős mezőny – sport a tévében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.07. kedd, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a kulcsfontosságú adat, így reagált a forint

Megjött a kulcsfontosságú adat, így reagált a forint

Egyelőre minimális elmozdulással kezdett kedd reggel a forint az euróval szemben a devizapiacon azt követően, hogy júniusban ismét a vártnál alacsonyabb volt a magyar infláció. Úgy tűnik, hogy a hazai deviza egyelőre új impulzusokra vár a piacról, a további erősödés tere korlátozott, de gyengülni sem tud érdemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valósággal befékezett a drágulás Magyarországon: itt a friss jelentés, ez ám a kellemes meglepetés

Valósággal befékezett a drágulás Magyarországon: itt a friss jelentés, ez ám a kellemes meglepetés

A júniusi adat alacsonyabb a májusi 1,8 százalékos inflációnál, vagyis tovább mérséklődött az éves pénzromlási ütem

BBC
Business Sport Travel Science
World Cup 2026: USA knocked out as Balogun 'injustice' fuels Belgium

World Cup 2026: USA knocked out as Balogun 'injustice' fuels Belgium

Reaction as the United States' World Cup dreams end with defeat by Belgium and Cristiano Ronaldo's Portugal lose to Spain

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 7. 06:46
Főtájépítész: most pusztít a „hamis tél”
2026. július 7. 06:25
Újra látogatható a Szelidi-tó
×
×