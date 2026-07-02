Német vb-kudarc – Az asszonyokon veri el a port Lothar Matthäus

Lothar Matthäus szerint a játékosfeleségek és -barátnők is hozzájárultak a német válogatott vb-kieséséhez Paraguay ellen.

Az egykori világbajnok és aranylabdás szerint a német játékosok figyelme megoszlott családtagjaik miatt, akik jobb lett volna, ha csak később csatlakoznak a futballistákhoz. Szerinte az is konfliktusokat szült, hogy melyik játékos kit hozhatott magával. Kritizálta Julian Nagelsmann szövetségi kapitány barátnőjét is – írja a Daily Mailre hivatkozva a HVG.hu.

A magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya az 1994-es, szintén az USA-ban rendezett világbajnoksággal vont párhuzamot, amelyen játékosként ő is részt vett, emlékeztetett, hogy az akkori helyzetről dokumentumfilmek is születtek, így lehetett volna tanulni a helyzetből.

A német válogatottsági rekorder szerint igazságtalanság is övezte az utaztatást, hiszen volt, akinek az egész családja mehetett a csapattal, az anyját is beleértve, míg másoknak maguknak kellett megoldani, hogy a családtagok hogy jussanak el vb-helyszínekre, ez pedig megosztotta egyesek figyelmét.

Javaslatot is felvonultatott: a családtagok csak a tornák későbbi szakaszában csatlakozzanak a játékosokhoz, ne kezelhessék ingyenes családi nyaralásként a foci-vb-t. Szerinte a negyeddöntő lehetett volna ilyen válaszvonal.

Rossz példával szerinte az edző is elöl járt, akinek barátnője még az edzéseken is ott volt.