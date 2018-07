Kane egymaga annyi gólt lőtt eddig, mint a svédek összesen

Gareth Southgate válogatottja – a már elődöntős belgák elleni, tartalékos összeállításban elszenvedett vereségen kívül– győzött a tunéziai, majd a panamai válogatott ellen, aztán a nyolcaddöntőben 1-1-es döntetlenre végzett a kolumbiaiakkal. Kilenc góljából a gólkirályi cím biztos esélyesem Harry Kane hatot is szerzett, csak a panamaiak ellen szerzett gólt más, kettőt Stones, egyet pedig Lingard. A többiek annyi góllal segítették eddig a háromoroszlánosokat összesen, ahány büntetőt értékesített a csapatkapitány: hárommal.

Svédország–Anglia Negyeddöntő:

Szamara 16.00 (Tv: M4 Sport)

Játékvezető: Björn Kuipers (holland)

A várható kezdőcsapatok:

Svédország: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Albin Ekdal, Sebastian Larsson, Emil Forsberg - Ola Toivonen, Marcus Berg

Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young - Raheem Sterling, Harry Kane

Így aztán nem meglepő, ha a svédek első számú taktikai feladata Harry Kane semlegesítése.

Az angol sajtó nagyon optimista, szinte már az elődöntőben látja a válogatottat. Ez lenne mindössze a második alkalom, hogy az angol válogatott idegen földön bejut a világbajnokság legjobb négy csapata közé – s az első 1990 óta.

A háromoroszlánosoknál egyedül Jamie Vardy sérült, még a kolumbiaiak elleni mérkőzésen szedte össze, akkor ezért nem ő hanem Dier lőtte az ötödik büntetőt. Vardy valószínűleg egyébként sem kezdett volna. Southgate számít Dele Alli és Ashley Young játékára, noha egyikük sem teljesen egészséges.

A svédek elsősorban a biztos védekezésükben, valamint a rögzített játékhelyzetek megoldásában bíznak. Annyi gólt szereztek eddig a tornán, amennyit Harry Kane egymaga – hatot. Ezek felét csak akcióból, hármat. A két csapat házi gólkirálya egyaránt a torna legbiztosab tizenegyeslövői közé tartozik: Kane három, Andreas Granqvist két gólt szerzett eddig büntetőből. (Csak az ausztrál Mile Jedinak lőtt még be egynél többet.)

Granqvist arról beszélt a mérkőzés előtt, hogy a svéd futballisták az angol futballon nőnek fel, a hatvanas évek vége óta az ottani tévé rendszeresen mutatja az ango lfutballélvonal mérkőzéseit, sok gyerekneknek, amikor futballozni kezd, az az álma, hogy Angliába kerüljön. Ez – például a mostani keretükből – sokaknak sikerült is. Noha a huszonhármas névsorból most csak öten játszanak brit klubban, korábban többen is játszottak Angliában. Maga Granqvist is, aki a Wigan Athleticben kezdte légióspályafutását, de a legutóbbi öt évben az orosz FK Krasznodar játékosa volt, igaz, a vb után otthon, a Helsingborgs IF-ben folytatja a pályafutását.

A svéd válogatottban egy változás biztosan lesz a svájciak elleni meccshez képest, a jobbhátvéd Mikael Lustig az eltiltása miatt nem játszhat, ellenben visszatérhet Sebastian Larsson. Utóbbi egyike az Angliában futballozóknak, a Hull City immár 103-szoros válogatott középpályása.

A két együttes 24-szer mérkőzött meg eddig egymással. Ezeken kilenc döntetlen mellett nyolc angol és hét svéd győzelem született. Legutóbb, 2012-ben egy barátságos találkozón Svédország Zlatan Ibrahimović négy góljával 4-2-re nyert, az egyik volt Ibra a Puskás-díjra is jelölt, látványos, ollózásos találata. A háromoroszlánosok kifejezetten rossz mérleggel rendelkeznek az északi válogatottak elleni tétmérkőzéseiken: tizenháromból csak háromszor nyertek.

Nyitókép: Georgi Licovszki