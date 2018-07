Beckham és Ibrahimovic különös fogadása

Ibrahimovic azt írta, hogy ha az angolok győznek Szamarában, akkor a világ bármely pontján meghívja Beckhamet egy vacsorára, ha viszont a svédek nyernek, akkor az angolnak kell egy IKEA-ban bútort vásárolnia számára.

Beckham - aki korábban maga is játszott a Galaxyban - elfogadta a kihívást, és ő is ismertette a fogadási téteket. Svéd siker esetén valóban elmegy vásárolni Ibrahimovicnak lakberendezési tárgyakat a svéd cég egyik üzletében, ha azonban az angolok diadalmaskodnak, akkor Ibrahimovicnak el kell mennie majd egy angol válogatott mérkőzésre, azt angol válogatott mezben kell megnéznie, miközben a félidőben halat és sült krumplit (fish and chips) kell ennie.