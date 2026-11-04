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Esteban Ocon, az Alpine francia versenyzője aláírásával látja el a lebontásra kerülő versenypálya-főépület emlékfalát a Forma-1-es Magyar Nagydíj előtt a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Azonnali pilótacsere a Forma-1-ben

Infostart / MTI

Esteban Ocon helyett Rafael Camara versenyez a Haas csapat egyik autójával a Forma-1-es szezon következő állomásán, a hétvégi Brazil Nagydíjon.

A 21 éves Camara az élen áll a Forma-2 pontversenyében, a következő idényre pedig már szerződése van a Haas-istállóval, így viszont a tervezettnél hónapokkal korábban, ráadásul a saját hazájában mutatkozhat be a Forma-1-ben.

Ocon szombaton, a Mexikói Nagydíj utolsó szabadedzése előtt lépett vissza a hétvége további részétől. Autóját a folytatásban a japán Hirakava Rjo vezette, aki a futamot pontszerzéssel zárta, ugyanis a tizedik helyen végzett.

„Esteban Ocont már tájékoztattuk arról, hogy ebben a szezonban nem tér vissza a Haashoz” – mondta kedden Komacu Ajao csapatvezető. Az már szeptember végén hivatalossá vált, hogy a francia pilóta az idei év végén távozik az amerikai istállótól.

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