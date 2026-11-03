Jön Marco Rossi névsora, MU-Roma a BL-ben – sport a tévében

M4 Sport
13.00: Labdarúgás, a magyar válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Galatasaray-VfB Stuttgart
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Atlético Madrid-Bayern München
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
16.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Sahtar Donyeck-Sporting CP
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Manchester United-AS Roma
Eurosport 1
12.30: Sznúker, nemzetközi bajnokság, 2. forduló
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, West Bromwich Albion-Southampton