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Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke beszédet mond az MPB gáláján, a Paralimpiai Legendák Estjén a Puskás Arénában a Magyar Parasport Napján, 2025. február 22-én.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Szabó László: egy budapesti olimpia három fontos dolgot is adhatna a hazai parasportnak

Infostart / InfoRádió

Az elmúlt fél évszázad kerek évfordulós sikereire emlékeztek a Paralimpiai Legendák Estjén. Az esemény után Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke beszélt az InfoRádiónak a Los Angeles-i reményekről és a 2036-os budapesti olimpiai és paralimpiai rendezésről is.

Az elmúlt fél évszázad kerek évfordulós sikereire emlékeztek a Paralimpiai Legendák Estjén. Az esemény után Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy a múlt sikereinek és nehézségeinek felidézése a jelen és a jövő eredményessége szempontjából egyaránt fontos. Mint mondta, a parasportnak is időről időre vissza kell tekintenie a történetére, hiszen bár az elmúlt évtizedekben sokat változtak a sport gazdasági, társadalmi és szakmai körülményei, a korábbi tapasztalatokból ma is sokat lehet tanulni.

A Paralimpiai Legendák Estje az elmúlt 50, 40, 20, illetve 10 év eseményeit idézte fel, és lehetőséget adott az akkori sikerek és sportolók megünneplésére is. Szabó László reményei szerint az ilyen alkalmak a jövőre nézve is lendületet adhatnak a magyar parasportnak.

Az elnök szerint a rendezvény nemcsak jó hangulatú találkozó volt, hanem a sportolóknak is sokat jelentett az elismerés és a megbecsülés kifejezése. Úgy fogalmazott, mindenki szereti, ha megdicsérik, a sportolók pedig különösen értékelik, ha érzik, hogy nem felejtették el korábbi teljesítményüket. „Emlékszünk rá, hogy mit tettél, emlékszünk rá, milyen örömet, boldogságot, elismerést hoztál, nem felejtettük el, és abból, amit akkor tettél, építkezni akarunk” – idézte fel, milyen üzenet különösen fontos a sportolók számára.

A két év múlva esedékes Los Angeles-i paralimpiával kapcsolatban kifejezetten bizakodó. Meglátása szerint megalapozottan reméli, hogy a magyar csapat létszáma és eredményessége is eléri, vagy akár meghaladja a párizsi paralimpián tapasztalt szintet. Elismerte ugyanakkor, hogy a sportban számos előre nem látható körülmény befolyásolhatja a terveket. Ennek ellenére úgy látja, a magyar küldöttségben több olyan sportoló is helyet kap majd, aki már bizonyított, és még pályafutása csúcsán van, mellettük pedig három-négy új reménység is bemutatkozhat, akik akár érmekkel is megörvendeztethetik a magyarokat.

A 2036-os olimpia és paralimpia esetleges magyarországi megrendezéséről szólva Szabó László három fontos előnyt emelt ki. Egyrészt a magyar parasportolók hazai körülmények között, saját közönségük előtt mutathatnák meg magukat, ami szerinte egy sportoló számára az egyik legnagyobb boldogság és elégedettség forrása lehet. Másrészt egy ilyen esemény lendületet adhatna az egész magyar paralimpiai mozgalomnak, és megmutathatná a mozgásukban, látásukban vagy hallásukban korlátozott fiataloknak, hogy a sport kitörési lehetőséget jelent, amelynek segítségével akár a világ csúcsára is eljuthatnak.

Harmadik előnyként a társadalmi szemléletformálást, illetve az általa szellemi akadálymentesítésnek nevezett folyamatot említette. Véleménye szerint egy paralimpia segíthetne lebontani azokat a még mindig meglévő előítéleteket és mentális akadályokat, amelyek elsősorban nem a fogyatékossággal élő emberek, hanem az ép emberek gondolkodásában vannak jelen. Egy négyezer sportoló részvételével zajló paralimpia szerinte jelentős lépést jelenthetne ezeknek az akadályoknak a felszámolásában.

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Kezdőlap    Sport    Szabó László: egy budapesti olimpia három fontos dolgot is adhatna a hazai parasportnak

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