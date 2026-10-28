ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.77
usd:
329.38
bux:
145701.78
2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Matz Sels, a Nottingham Forest kapusa (b) és Alexis Mac Allister, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool FC-Nottingham Forest mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2026. augusztus 29-én.
Nyitókép: Jon Super

A Liverpool el akarja adni világbajnokát

Infostart

A Sky Sports értesülései szerint a Liverpool nem hosszabbítja meg Alexis Mac Allister szerződését.

A klub a jövő nyáron szeretné értékesíteni a játékost, akinek jelenlegi megállapodása 2028 közepéig szól.

Ahhoz, hogy a Liverpool átigazolási díjat kapjon Mac Allisterért, a következő nyáron vagy az azt követő télen kell eladnia őt. Jelenleg nem folynak tárgyalások új szerződésről.

A klub közölte Mac Allisterrel, hogy a szerződéshosszabbítás helyett inkább a keret felfrissítését tervezik. A játékos ügynöke már keresi az új csapatot.

A Sky Sports információi szerint az argentin középpályás iránt spanyol, olasz és szaúd-arábiai klubok is érdeklődnek; a spanyol és az olasz érdeklődés a legkonkrétabb.

Mac Allistert csalódással tölti el a Liverpool döntése. A 27 éves középpályás szeretett volna szerződést hosszabbítani az Anfielden, de erre nem kerül sor.

Mac Allister 162 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezeken 23 gólt szerzett és 21 gólpasszt osztott ki. Arne Slot irányítása alatt angol bajnoki címet nyert a klubbal.

A támadó szellemű középpályás kulcsszerepet játszott Argentína 2022-es világbajnoki győzelmében, illetve ott volt a nyári amerikai tornán is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    A Liverpool el akarja adni világbajnokát

liverpool fc

angol labdarúgás

alexis mac allister

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyugdíjasok: itt a kulcsfontosságú szám, és a nyugdíjgurunak van egy nagyon fontos tanácsa is
aréna

Nyugdíjasok: itt a kulcsfontosságú szám, és a nyugdíjgurunak van egy nagyon fontos tanácsa is
Farkas András nyugdíjszakértő szerint jövőre várhatóan 9 százalék lesz a valorizációs szorzó, ami kedvező a 2027-ben nyugdíjba vonulóknak. A „nyugdíjguru” azt tanácsolta a nőknek az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy ha lehet, a munka mellett vegyék igénybe a „nők 40” néven ismert kedvezményes öregségi nyugdíjat, mert így jobban járnak, mint ha később mennének nyugdíjba.
Tanács Zoltán az InfoRádióban: bővítenék a Gondosóra szolgáltatásait hosszabb távon

Tanács Zoltán az InfoRádióban: bővítenék a Gondosóra szolgáltatásait hosszabb távon

Féláron működtetik tovább a programot, amelyben okosabb készülékek is lesznek – mondta el az InfoRádióban Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki korábban bejelentette: a Gondosóra 2027. január 1-jétől jelentősen alacsonyabb költséggel, állami szereplők közreműködésével működik tovább.
 

Sok az újdonság a kormány adócsomagjában: könnyítések és emelések is jönnek

Még idén megszűnhet az árrésstop, Ruff Bálint benyújtotta a törvényjavaslatot

Magyar Péter szigorítást jelentett be a kormányülés közben

Megjelentek a Wekerle Plusz lakáshitel részletszabályai

Jön a reklámadó, így kell majd fizetni

Benyújtották a vagyonadó tervezetét, könnyítéseket és szigorításokat is hozott

Kata: itt vannak a részletek

Magyar Péter: 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki utalások

VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.28. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Árokszállási Zoltán az MBH Elemzési Centrum igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túlzásba eshettek a befektetők Európával kapcsolatban, de ebből akár még pénzed is lehet

Túlzásba eshettek a befektetők Európával kapcsolatban, de ebből akár még pénzed is lehet

Időről időre előfordul, hogy a szélsőséges piaci hangulat irreális várakozásokat eredményez, melyek későbbi korrigálása jó lehetőséget jelent most a befektetők számára. Úgy tűnik, most ilyesmi állhat fenn az euróövezeti kamatvárakozások esetében, a lehetőséget pedig egyszerűen ki is lehet használni. Egy korábbi elemzésünkben megvizsgáltuk, hogy mit jelent mindez az amerikai gazdaság esetében, most pedig azt mutatjuk meg, hogy hogyan érdemes profitálni ebből a lehetőségből az európai piacokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb 100 milliós bírságot kapott az iváncsai akkugyár, két évre elesik az állami támogatásoktól

Újabb 100 milliós bírságot kapott az iváncsai akkugyár, két évre elesik az állami támogatásoktól

Újabb 100 millió forintos bírságot kapott az iváncsai akkugyár, amely két évig állami támogatást sem kaphat.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 64 killed in Spanish high-speed train crash with dozens seriously injured, regional government says

At least 64 killed in Spanish high-speed train crash with dozens seriously injured, regional government says

More than 500 passengers were travelling on the trains involved in a crash south of Madrid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 28. 12:32
A Real Madrid bocsánatot kért
2026. október 28. 10:33
Újabb botrányt okozott az ifjú Barça-csillag apja
×
×