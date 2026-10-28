A Liverpool el akarja adni világbajnokát

A klub a jövő nyáron szeretné értékesíteni a játékost, akinek jelenlegi megállapodása 2028 közepéig szól.

Ahhoz, hogy a Liverpool átigazolási díjat kapjon Mac Allisterért, a következő nyáron vagy az azt követő télen kell eladnia őt. Jelenleg nem folynak tárgyalások új szerződésről.

A klub közölte Mac Allisterrel, hogy a szerződéshosszabbítás helyett inkább a keret felfrissítését tervezik. A játékos ügynöke már keresi az új csapatot.

A Sky Sports információi szerint az argentin középpályás iránt spanyol, olasz és szaúd-arábiai klubok is érdeklődnek; a spanyol és az olasz érdeklődés a legkonkrétabb.

Mac Allistert csalódással tölti el a Liverpool döntése. A 27 éves középpályás szeretett volna szerződést hosszabbítani az Anfielden, de erre nem kerül sor.

Mac Allister 162 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezeken 23 gólt szerzett és 21 gólpasszt osztott ki. Arne Slot irányítása alatt angol bajnoki címet nyert a klubbal.

A támadó szellemű középpályás kulcsszerepet játszott Argentína 2022-es világbajnoki győzelmében, illetve ott volt a nyári amerikai tornán is.