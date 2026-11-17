Eric Clapton jövőre visszatér Budapestre. Legutóbb húsz évet kellett a magyar közönségnek várnia a legendás brit gitáros-énekesre, ezúttal azonban az idén májusban tartott teltházas koncertje után egy évvel, 2027. május 10-én az MVM Dome-ban ad koncertet.

Jövő évi európai turnéja során Eric Clapton Budapest mellett Zágrábban, Szófiában és a lengyelországi Łódźban is színpadra áll, a turnét pedig az Egyesült Királyságban zárja, ahol négy estét játszik a londoni Royal Albert Hallban – közölte hétfőn a szervező Live Nation.

A turnébejelentés után néhány nappal, november 20-án jelenik meg Eric Clapton és a 2013-ban elhunyt amerikai dalszerző-előadó, J.J. Cale emlékezetes közös albuma, a The Road to Escondido huszadik évfordulós újrakiadása. A két zenész csodálta egymás munkásságát, az új, dupla CD-n megjelenő kiadás három, az eredeti felvételek idején rögzített, korábban kiadatlan dallal – Wrong No More, I Got To Find My Baby és Roll On – egészül ki. Ezek mellett három közös, 2007-es koncertfelvétel is helyet kap bónuszként az anyagon: a Who Am I Telling You?, az Anyway The Wind Blows, valamint a Don't Cry Sister.

Hamarosan új kiadásban jelenik meg a Riding with the King című album is, amely Clapton és B.B. King 2000-ben piacra került közös munkája. A B.B. King születésének 100. évfordulója előtt tisztelgő, újramaszterelt és bővített kiadás december 4-én jelenik meg dupla vinylen.

A rockzene történetének egyik legnagyobb hatású zenésze, a 81 éves Eric Clapton 1963-ban kezdte pályafutását a Yardbirds együttessel. A hatvanas években John Mayall Bluesbreakersében, a Creamben, a Blind Faith-ben, majd a Derek and The Dominos együttesben lett világhírű, 1970-tól kezdte szólókarrierjét, amelynek fantasztikus csúcsai és mélypontjai egyaránt voltak.

Ő az egyetlen zenész, aki háromszor is bekerült a Rock And Roll Hírességek Csarnokába (először a Yardbirds, majd a Cream tagjaként, végül szólóban), 18 alkalommal kapott Grammyt, és a Rolling Stone magazin minden idők legnagyobb gitárosainak listáján csak egykori jó barátja, Jimi Hendrix előzte meg. Bár karrierje során többször váltott stílust, zenéje megőrizte a blues hagyományait, a legemlékezetesebbek azok a stúdió- és koncertalbumai maradtak, amelyeken fekete blues-mestereinek nyomdokán haladva muzsikált.