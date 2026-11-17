Közérdekű adatigényléssel az Index megkapta a Magyar Államkincstártól, hogy pontosan mennyi uniós pénz érkezett Magyarországra az áprilisi választás óta. Az elmúlt hat hónapban 162 milliárd forint folyt be az állam számláira Brüsszelből.

Április 1. és május 28. között 116,4 milliárd forint jött,

május 29-e, a Magyar Péter és Ursula von der Leyen közötti megállapodás napja és szeptember vége között pedig 45,8 milliárd.

A legnagyobb egyedi utalás, 70 milliárd forint agrártámogatás, május 7-én érkezett.

Augusztusban 123 millió, szeptemberben 5,1 milliárd forint jött.

A nagyjából 6000 milliárd forintos összeg különböző uniós támogatási keretekből áll, amelyekhez eltérő feltételek teljesítésével lehet hozzáférni. Egy megállapodás önmagában még nem jelenti azt, hogy a teljes összeget át is utalták a magyar államnak – különösen, mivel a projektek nagy többsége utófinanszírozott.

Mint az Index összefoglalója is írja, a kormány „Hazahoztuk az elveszettnek hitt uniós forrásokat” címmel számolt be a honlapján brüsszeli megállapodásról. A szöveg szerint a tárgyalások és a korrupcióellenes intézkedések után „mintegy 6000 milliárd forintnyi forrás előtt nyílt meg az út”. A keret legnagyobb tétele a helyreállítási alap (Recovery and Resilience Facility, RRF) mintegy 10 milliárd eurója.

Ez a pénz azonban utólag érkezik. A bizottság a vállalt reformok és beruházások teljesítése után fizet, miután a tagállam benyújtja a kifizetési kérelmet és az azt alátámasztó bizonyítékokat. Az uniós szabályok szerint minden kifizetési kérelmet 2026. szeptember 30-ig kellett benyújtani,

a bizottságnak pedig december 31-ig kell teljesítenie a kifizetéseket. Kármán András pénzügyminiszter még május végén azt mondta, hogy az első kifizetések az év utolsó negyedévében érkezhetnek.

Ursula von der Leyen a május 29-i brüsszeli sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a pénzt akkor utalják, ha a beruházások megvalósultak, és a reformokat elfogadta a parlament.

A helyreállítási alap pénze tehát a kormány saját menetrendje szerint is éppen abban az időszakban érkezhet, amelyre a kincstártól kapott adatok már nem terjednek ki. A december 31-i határidő után a bizottság már nem fizethet, ami addig nem érkezik meg, az elvész.