Közérdekű adatigényléssel az Index megkapta a Magyar Államkincstártól, hogy pontosan mennyi uniós pénz érkezett Magyarországra az áprilisi választás óta. Az elmúlt hat hónapban 162 milliárd forint folyt be az állam számláira Brüsszelből.
- Április 1. és május 28. között 116,4 milliárd forint jött,
- május 29-e, a Magyar Péter és Ursula von der Leyen közötti megállapodás napja és szeptember vége között pedig 45,8 milliárd.
- A legnagyobb egyedi utalás, 70 milliárd forint agrártámogatás, május 7-én érkezett.
- Augusztusban 123 millió, szeptemberben 5,1 milliárd forint jött.
A nagyjából 6000 milliárd forintos összeg különböző uniós támogatási keretekből áll, amelyekhez eltérő feltételek teljesítésével lehet hozzáférni. Egy megállapodás önmagában még nem jelenti azt, hogy a teljes összeget át is utalták a magyar államnak – különösen, mivel a projektek nagy többsége utófinanszírozott.
Mint az Index összefoglalója is írja, a kormány „Hazahoztuk az elveszettnek hitt uniós forrásokat” címmel számolt be a honlapján brüsszeli megállapodásról. A szöveg szerint a tárgyalások és a korrupcióellenes intézkedések után „mintegy 6000 milliárd forintnyi forrás előtt nyílt meg az út”. A keret legnagyobb tétele a helyreállítási alap (Recovery and Resilience Facility, RRF) mintegy 10 milliárd eurója.
Ez a pénz azonban utólag érkezik. A bizottság a vállalt reformok és beruházások teljesítése után fizet, miután a tagállam benyújtja a kifizetési kérelmet és az azt alátámasztó bizonyítékokat. Az uniós szabályok szerint minden kifizetési kérelmet 2026. szeptember 30-ig kellett benyújtani,
a bizottságnak pedig december 31-ig kell teljesítenie a kifizetéseket. Kármán András pénzügyminiszter még május végén azt mondta, hogy az első kifizetések az év utolsó negyedévében érkezhetnek.
Ursula von der Leyen a május 29-i brüsszeli sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a pénzt akkor utalják, ha a beruházások megvalósultak, és a reformokat elfogadta a parlament.
A helyreállítási alap pénze tehát a kormány saját menetrendje szerint is éppen abban az időszakban érkezhet, amelyre a kincstártól kapott adatok már nem terjednek ki. A december 31-i határidő után a bizottság már nem fizethet, ami addig nem érkezik meg, az elvész.