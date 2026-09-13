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Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás döntõjében a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Duplantis énekel, Halász Bence visszatér, de a 4x400 döntő lesz az igazi

Infostart / MTI

A pénteki és szombati telt házas esték után utolsó napjához érkezik az Atlétikai Világdöntő a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Vasárnapra is minden jegy elkelt, vasárnap rendezik a legtöbb finálét, jönnek a látványos váltók, benne a magyar csapattal és eldől a 200 méteres sprintek abszolút bajnoki címe is.

A vasárnapi, 17:00-kor induló pre-show-ban az Irie Maffia koncertje fűti fel be a hangulatot, az este folyamán pedig egyedülálló zenei világpremierre kerül sor: a rúdugrás svéd szupersztárja, Armand „Mondo” Duplantis élőben adja elő a Világdöntő hivatalos himnuszát, az általa írt GOLD című dalt – tájékoztatták a szervezők az Infostartot.

A hivatalos versenyprogram felvezetéseként 17:30-kor rajtol a hétvége egyik legkülönlegesebb hazai eseménye, a Magyar Sport Bajnokai Váltófutás. A négy 4x100 méteres stafétát egy-egy kiváló magyar atléta vezeti csapatkapitányként, köztük Halász Bence, mellettük pedig tizenkét elismert hazai sportkiválóság – úszó, kézilabdázó, vízilabdázó, labdarúgó, öttusázó, ökölvívó, vívó, kajakos, tornász, birkózó és triatlonos – méri össze gyorsaságát a küzdőtéren.

A staféták 56 esztendős korelnöke az olimpiai és profi ökölvívó-világbajnok Kovács Kokó István. Az hosszútávfutásban is otthonosan mozgó klasszis alig egy hete még a Budapest Félmaratont teljesítette (01:49:11), most viszont a sprintváltóban teszi próbára magát:

„Fantasztikus élmény lesz majd ilyen kiváló sportolókkal együtt futni, nagyon várom, hogy pályára lépjek!”

– fogalmazott Kokó.

A megmérettetés rangját jelzi, hogy Halász Bence a pénteki kalapácsvető döntő után – ahol kiváló, 80.30 méteres dobásával a második helyet szerezte meg – visszatér a küzdőtérre, hogy csapatkapitányként álljon a stafétája élére; az ő csapatában Klujber Katrin kézilabdázó, Keszthelyi Rita vízilabdázó és Rabb Krisztián kardvívó fut még.

A második csapatot a felnőtt rúdugró országos csúcstartó Klekner Hanga vezeti kapitányként Betlehem Dávid nyílt vízi úszó, Mészáros Krisztofer tornász és a friss Európa-bajnok triatlonos, a mezőny legfiatalabbjaként induló 18 éves Szalai Fanni oldalán.

A harmadik négyes csapatkapitánya a kétszeres olimpikon gyalogló Venyercsán Bence, akinek vezetésével Nagy Ádám válogatott labdarúgó, Guzi Blanka öttusázó és Fojt Sára kajakozó küzd a méterekért.

A negyedik kvartettet az Eb-ezüstérmes hosszútávfutó, Vindics-Tóth Lili Anna irányítja csapatkapitányként: az ő csapatában Kovács Kokó István mellett Losonczi Dávid birkózó és Spiesz Anna kardvívó sprintel a váltóbottal.

Döntők éjszakája: percről percre a világelittel

A gálaváltó után 18-tól egymást váltják a világklasszis finálék és az elődöntők. A sort 18:08-kor a női 400 méter gát döntője nyitja, miközben a küzdőtéren kezdetét veszi a férfi gerelyhajítás csatája a látványos trófeáért. A férfi 200 méteres elődöntők és a férfi 400 méter gát fináléja után, 18:44-kor Takács Boglárka lép pályára a női 200 méter elődöntőjében. A technikai számokban ekkor már a magyar kedvenc Tamberivel a férfi magasugrás, illetve a női hármasugrás döntősei küzdenek a pályán, a futókörön pedig a női 5000 méter, majd a férfi 800 méter bajnoki címe dől el.

Az este legjobban várt hazai pillanata 19:53-kor következik, amikor a 4x400 méteres vegyes váltóban a Molnár Attila, Enyingi Patrik, Plisz Balázs, Emmanuel Sophia Akuchi, Molnár Janka és Mátó Sára alkotta magyar csapat száll harcba a világ legjobbjaival.

A program a férfi 1500 méter klasszikus csatájával és a női 200 méteres síkfutás döntőjével zárul.

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Kezdőlap    Sport    Duplantis énekel, Halász Bence visszatér, de a 4x400 döntő lesz az igazi

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