Sikerre éhes a Fradi: Nyéki Balázs szerint vissza kell szerezniük a régi nimbuszt

„Azt nem tudjuk letagadni, hogy mindent meg akarunk nyerni” – fogalmazott az InfoRádióban Nyéki Balázs, aki ennek ellenére arra sarkalja a játékosait, hogy mindig az épp előttük álló feladatra koncentráljanak. Ez jelen pillanatban a Magyar Kupa, amit ha sikerrel tudnak abszolválni, akkor az lökést adhat a csapatnak, hogy – mint a korábbi években is – önbizalmat szerezve, győzelemről győzelemre haladjanak a Bajnokok Ligája, illetve a hazai bajnokság megnyerése felé vezető úton – tette hozzá a vezetőedző, megjegyezve, hogy erről viszont nem nagyon szeretnének beszélni.

„Tavaly is lehetett látni a szilveszteri értékelésnél, hogy ott már becsúszott egy vereség. Ez szokatlan volt az előző évekhez képest, mert a decemberi részig nem volt vereségünk, minden mérkőzést megnyertünk. Azt gondolom, hogy ez is egy motiváció a csapatnak, és éhséget látok mindenkinek a szemében, hogy a lehető leggyorsabban sikeresek legyünk, visszaszerezzük azt a nimbuszunkat, amit nem gondolom, hogy elvesztettünk tavaly, de mindenesetre a Barcelona lett végül a Bajnokok Ligája címvédője” – fogalmazott.

Hogy milyen állapotban van a keret a Vasas elleni bajnoki kezdés előtt, azzal kapcsolatban Nyéki Balázs emlékeztetett, hogy amikor három évvel ezelőtt elkezdett dolgozni a csapattal – rajta kívül több új játékos is érkezett –, sokkal több volt a munka, most főként taktikai újításokra, változtatásokra van szükség, hogy picit „modernebbé” tegyék a játékukat, hiszen egész más alapokról indulnak, miután „mindenki tudja, hogy mi a dolga, feladata”.

Az szezon eleji kisebb tornákat illetően fontosnak nevezet, hogy az mindenképpen jó, hogy össze voltak zárva, így még jobban megismerhették egymást azok, akiknek erre eddig esetleg nem volt lehetőségük. Plusz kijöttek azok a hibák, amik ebben a fázisban ki kell, hogy jöjjenek. Nyéki Balázs meglátása szerint más jellegű lesz a csapatnak a karaktere, mint idáig. És ezt a Magyar Kupában már éles tétmérkőzéseken tudták gyakorolni a Honvéd ellen, és a jelek szerint jól működött. A Magyar Kupa után következő Telekom Kupa is azt szolgálja, hogy tovább épüljön, gyorsuljon a Fradi játéka.

A vezetőedző a Bajnokok Ligája szempontjából fontosnak nevezet, hogy az Olimpiakosszal fognak edzőtáborozni, ami nagy segítség lesz mind a két csapat felkészülésében, „mert az mindig egy picit más kávéház, más sebesség”.

Végül, hogy a Vasas elleni szerdai mérkőzésen mivel lenne elégedett, Nyéki Balázs azt mondta, hogy a győzelemmel és hogy ne legyen sérülés. A gólok számát illetően nincs elvárása, fő hogy a játékok lépjen egyet előre, a védekezésük még inkább stabilizálódjon.„Úgyhogy nyerni kell, az sosem kérdés, de javuljon a játékunk az előző hetekhez képest” – összegezte.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.