Nem jött össze a százezer aláírás

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete kezdeményezett népszavazást december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása ügyében, az NVB a kérdést április 17-én hitelesítette. Az aláírások gyűjtésére május 15. és szeptember 11. között volt lehetőség.

A szervező szeptember 10-én adta le az íveket. Az ívek ellenőrzését végző Nemzeti Választási Iroda megállapította: a leadott íveken matematikai számítások alapján az érvényes aláírások száma nem haladhatja meg a százezret, ezért az iroda nem ellenőrizte az aláírásokat, az NVB pedig keddi ülésén megállapította, hogy az országos népszavazási kezdeményezést támogató érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.

Az Alaptörvény szerint legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Tekintettel arra, hogy az érvényes aláírások száma százezer alatt maradt, az országos népszavazás elrendelésére az Országgyűlésnek mérlegelési jogkörében eljárva sincs lehetősége – írta az NVB határozatában.

A bizottság a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetét közel 62 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte, amiért a népszavazási kezdeményezéshez igényelt aláírásgyűjtő ívek közül a határidő lejártáig 77-et nem adott át a Nemzeti Választási Irodának. A bírság összege minden be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív után nyolcszáz forint, így az NVB 61 600 ezer forintban állapította meg a kiszabott bírság összegét.

A Tisza Párt képviselői – Hantosi István, Kalázdi-Kerekes Kinga és Molnár Zoltán – szeptember 23-án nyújtották be az Országgyűlésnek törvényjavaslatukat december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról. A javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg december 24-ére.

A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak: a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának.