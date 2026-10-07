Lemondott a médiatanács egyetlen ellenzék által delegált tagja

A Mi Hazánk jelöltjeként bekerült Tóth Máté szerda reggel, a hozzá köthető Az energiajogász nevű Facebook-oldalon tette közzé az erről szóló, hétfői keltezésű dokumentumot.

Döntését azzal indokolja, hogy így szünteti meg azt az összeférhetetlenséget, amely azzal állt elő, hogy szeptember 26-án a Mi Hazánk Mozgalom alelnökévé választották.

Tóth Máté múlt kedden sajtótájékoztatón jelentette be, hogy lemond médiatanácsi tisztségéről.

Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke akkor azt közölte: a párt mihamarabb kezdeményezi új jelölési eljárás indítását, és Radetzky András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, docensét, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. vezérigazgató-helyettesét kívánja delegálni a médiatanácsba.