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Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke (b) és Csányi Péter vezérigazgató az OTP Bank Nyrt. közgyûlését követõ sajtótájékoztatón a Budapest Marriott Hotelben 2026. április 17-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Csányi Péter: az euróbevezetés szükséges, de nem elégséges az ország hosszú távú felzárkózásához

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Értékelte a gazdaság helyzetét és a bankszektor várakozásairól is beszélt az OTP Bank vezérigazgatója.

Csányi Péter a Portfolio szerdai Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján megtartott előadásában elmondta: a globális színtéren vége a boldog békeidőszaknak: kontinensünk az elmúlt évtizedben egy permakrízist él át,

a gazdaság dominanciáját pedig a politika dominanciája, azon belül is az erőpolitika váltotta fel. A globális gazdasági folyamatokat egyre inkább az USA és Kína versengése határozza meg.

Magyarországon az új kormány valamelyest pozitívabb helyzetből kezdhette meg a kormányzást, idézte fel az OTP Bank vezérigazgatója: 3,5 évnyi stagnálást követően megindult a gazdasági növekedés, az első félév +1,7 százalékot mutatott. Ugyanakkor a fogyasztás az egyetlen motor, a beruházások tovább zsugorodnak, és az exportnövekedés is nagyon gyenge. A feldolgozóipari életjel csak a debreceni BMW-gyárnak köszönhető, és a számítástechnikai és elektronikai ágazatban is csupán egy nagy szereplő kiemelkedésének köszönhető – sorolta, hozzátéve: bár a fogyasztói bizalmi index tízéves csúcson áll, a vállalati szektor óvatos, várja a piactorzító intézkedések kivezetését, valamint a felzárkózás újraindítására tett intézkedéseket.

Az euróbevezetésre szerinte az ország hosszú távú felzárkózásához szükséges eszközként kell tekinteni, ami támogatja a strukturális problémák megoldásához szükséges fegyelmet, ugyanakkor mellette szükség van a potenciális növekedés erősítésére is. Úgy látja, hogy

a kormány döntési pont előtt áll, hiszen a jelenleg érvényben lévő gazdaságpolitika és szabályozás nem egyeztethető össze a piacbarát eurózónával.

Csányi Péter elmondása szerint a külföldi és a magyar befektetők is a hároméves konvergenciaprogramon fogják lemérni a kormányzati célok realitását és hitelességét. A 2029-es hiánycél teljesítéséhez mintegy 1,4 százalékpontos addicionális kiigazításra van még szükség.

Kiemelte: magyar bankok versenyképességét rontó terhek egész Európában kiemelkedőek, és más iparágakhoz képest is magasak. Prenztációja szerint a bankszektor kumulált szektoradója 2010 és 2026 között 2654 milliárd forint, egyéb terhekkel együtt pedig 5258 milliárd forint volt. A tavaly novemberben megemelte extraprofitadó miatt idén a bankszektor adóterhe magasabb, mint a társasági-adóbevétel, ezért mielőbb szükség lenne egy, a különadó-terhek csökkentéséről és kivezetéséről szóló terv felvázolására.

A fentiek ellenére az OTP jól teljesít: az eurózóna részesedése a működésében a 2016-os 6 százalékról mára 41 százalékra nőtt, és a Luminor felvásárlásával tovább emelkedik. Év végéig megtörténik az oroszországi jelenlét felülvizsgálata. A bankcsoport tőkearányos megtérülése a 2016-os 15,4 százalékról 21 százalékra emelkedett. Az OTP az egyik legpozitívabb kilátásokkal rendelkező európai bank – hangzott el.

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Kezdőlap    Gazdaság    Csányi Péter: az euróbevezetés szükséges, de nem elégséges az ország hosszú távú felzárkózásához

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